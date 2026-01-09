Нафтогаз повертає помилково сплачені суми за газ — як отримати

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" може повернути споживачам сплачені суми за природний газ у разі здійснення помилкової оплати або переплати. Однак повернення ніколи не відбувається в автоматичному режимі на рахунки платників, для цього клієнти самі мають проявити відповідну ініціативу.

Про те, які існують правила механізму повернення коштів, розповідають Новини.LIVE.

Як діє Нафтогаз у разі помилкової оплати за газ

Як зазначають у компанії, для ситуацій з плутаниною в розрахунку за блакитне паливо передбачений спеціальний алгоритм взаємодії. За інформацією фахівців, найчастіше клієнти скаржаться на неуважність у наданні наступних даних:

відсутній номер особового рахунка;

зазначення помилкових цифр;

зарахування коштів на чужий рахунок.

Споживачі, які помилилися з сумою чи реквізитами під час оплати комунальних послуг, повинні самостійно звернутися до Нафтогазу. Компанія не відстежує подібні випадки і не може знати, що під час розрахунку щось пішло не так. У зв'язку з цим автоматичне повернення коштів неможливе.

Громадяни мають подати документальне підтвердження оплати та спеціальний пакет документів. Лише на основі цього фахівці можуть розглянути звернення і після перевірки повернути помилково сплачену суму.

Алгоритм дій клієнта для повернення коштів

У разі виявлення допущеної помилки громадяни мають написати заяву встановленої форми, а також ретельно підготувати необхідні документи. У переліку:

Заява з проханням повернути кошти; Копія документа, що посвідчує особу (паспорт України/ID-карта, національний паспорт для іноземців); Копія ідентифікаційного коду; Копія платіжного документа з підтвердженням оплати за газ (квитанції, чеки, банківські виписки; Довідка з банківськими реквізитами рахунку (з інформацією IBAN, МФО банку, ЄДРПОУ).

Пакет документів можна відправити:

поштою на адресу: м. Кропивницький, індекс 25001, вул. Соборна, 1А, отримувач — ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

на електронну пошту: client@gas.ua.

