Расчет за газ — кому поступит третья квитанция в январе 2026 года

В январе 2026 года некоторым гражданам придется заплатить больше за природный газ, несмотря на неизменность общего тарифа на голубое топливо. Части потребителей поступит третья платежка за услугу осуществления технического обслуживания сетей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на приказ №292 Министерства энергетики.

Кому поступит третья квитанция за газ в январе

Согласно приказу, в январе счета за техобслуживание придут тем жителям многоквартирных домов, где газовики осуществили соответствующие работы в декабре 2025 года. В целом такую платежку следует ждать раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

если возраст дома превышает 25 лет — раз в три года;

если менее 25 лет — один раз в пять лет.

Сумма в третьей платежке будет суммарной стоимостью за работы, выполненные в многоэтажке, разделенной на количество жителей в нем, кроме тех, кто не использует газ.

В частности, у жителей одного дома будут указаны одинаковые суммы в платежках, однако в другом доме по той же улице и даже похожем внешне может быть другой платеж. Причиной является то, что на конечную сумму будут влиять и другие факторы. Речь идет об:

Имеющемся количестве квартир в конкретном доме; Числе газовых стояков на объекте; Длине газопроводов общей совместной собственности; Числе запорных устройств; Дистанции от ближайшего газового хозяйства до здания.

По данным киевского филиала компании "Газораспределительные сети Украины", в этом году стоимость имела широкий диапазон: минимально такая услуга стоила более 100 грн, а максимально — более 1 тыс. грн. Примерно такие же суммы были указаны и для других областей.

Графики осуществления проверок региональные филиалы "Газсети" размещают на своих сайтах.

Что будет с ценами на голубое топливо в январе

Как заверили в правительстве и в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в январе 2026 года тариф на газ не изменится, для большинства (по годовому тарифу) составит 7,96 грн за куб. м.

Таким образом стоимость в дальнейшем будет находиться на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. В стране действует мораторий на повышение цен на газ в течение действия военного положения и еще шести месяцев после месяца, когда его прекратят или отменят.

Постановлением НКРЭКУ №2163 изменятся тарифы на услуги распределения природного газа для небытовых потребителей:

на период с 1 января по 31 марта 2026 года (включительно) тариф на услуги распределения газа составит 1,69 грн за 1 м3 в месяц (без НДС);

с 1 апреля 2026 года тариф на доставку газа составит 1,99 грн за 1 м3 в месяц (без НДС).

Тариф на доставку для населения останется неизменным в течение действия военного положения и полгода после него.

Ранее мы писали, что в Украине хотят изменить подход к оплате некоторых коммунуслуг. Соответствующий законопроект №14329 зарегистрировали в Верховной Раде.

Также мы рассказывали, что в ГК "Нафтогаз Украины" сообщили клиентам, зачем необходимо пройти процедуру по актуализации данных. Там отметили, что речь идет о необходимом условии для качественного обслуживания.