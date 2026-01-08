Оплата счетов за газ — клиентам Нафтогаза предлагают выгодный вариант

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" напомнили о программе "Национального кэшбэка", благодаря которой можно существенно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, зимой есть возможность оплатить счета за природный газ этими средствами.

Об условиях оплаты рассказал пресс-центр ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Какие условия программы "Нацкэшбэк"

В январе 2026 года продолжает действовать программа "Национальный кэшбэк", которую правительство ввело более года назад. Благодаря такой инициативе украинские производители получат поддержку, ведь граждан поощряют покупать товары отечественного производства тем, что за них возвращается кэшбэк.

Поскольку за каждый товар предоставляют 10% кэшбэка, то можно накапливать деньги. Максимально за месяц могут компенсировать до 3 тыс. грн.

Для того, чтобы присоединиться к программе и начать накапливать кэшбэк, необходимо выполнить несколько шагов. Они состоят из:

Открытия специальной виртуальной карты в приложении, или физической — в отделении банка; Привязки карты к покупке товаров и расчета ею; Покупки товаров украинского производства и получения каждый раз по 10% на спецсчет.

Полученный кэшбэк на спецсчет можно будет использовать на оплату коммунальных услуг.

Как оплатить газ средствами нацкэшбэка

Для того, чтобы оплатить природный газ кэшбэком, клиенты должны следовать инструкции:

пройти авторизацию в кабинете потребителя на сайте/приложении поставщика газа;

выбрать опцию оплаты "Национальный кэшбэк";

подтвердить списание накопленных средств со специального счета.

Делать расчет необходимо до 25 числа ежемесячно через любой доступный канал:

мобильное приложение "Куб";

личный кабинет;

чат-боты GASUA в Viber/Telegram;

на сайте gas.ua без регистрации (или лицевым счетом, или адресом).

"Используйте национальный кэшбэк для оплаты потребленного газа — быстро и без лишних хлопот. Рассчитаться можно через: мобильное приложение Куб, личный кабинет my.gas.ua, чат-бот GASUA в Viber или Telegram, сайт gas.ua — даже без регистрации (по лицевому счету или адресу). Удобно, когда государственная поддержка работает на ежедневные нужды. А если вы еще не оформили карту "Национальный кэшбэк" — самое время это сделать", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году вырос тариф на распределение газа по решению Нацкомиссии по тарифам. Оно коснулось небытовых потребителей.

Еще сообщали, что Нафтогаз дает возможность клиентам получить справку об отсутствии долга онлайн. Она можно понадобиться при оформлении субсидии.