Премії на мільйони: керівникам Нафтогазу готують нові правила винагороди

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Уряд пропонує нові правила виплати винагороди голові та членам правління НАК "Нафтогаз України". За проєктом постанови Кабміну, підготовленим Мінекономіки, максимальний розмір премій для голови правління може становити до 36 місячних посадових окладів на рік.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

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Як пропонують нараховувати премії

Винагорода голови та членів правління складатиметься з фіксованої та змінної частин. Для голови правління пропонують встановити такі максимальні премії:

квартальна — до трьох місячних посадових окладів;

річна — до 24 місячних посадових окладів.

Таким чином, за чотири квартали та річну премію загальна сума може сягати 36 посадових окладів на рік.

Для інших членів правління максимальні квартальні та річні премії не можуть перевищувати відповідні премії голови правління.

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Скільки це буде у гривнях

Точну суму максимальної виплати у гривнях визначити неможливо, оскільки вона залежить від посадового окладу. Його розмір зазначають у контракті, який не розголошується.

Для прикладу Василевська-Смаглюк наводить дані про Сергія Корецького, який очолив "Нафтогаз" у травні 2025 року. За 2025 рік він задекларував 14,4 мільйона гривень зарплати від компанії. Водночас ця сума вже включала премії, тому не є розміром самого посадового окладу.

На який строк пропонують запровадити таку норму

Можливість отримувати премії до 36 окладів не має бути постійною. За словами депутатки, така норма діятиме до переходу на нову систему винагороди керівників державних компаній, але не довше ніж шість місяців після завершення воєнного стану.

Після цього премії планують обмежити на рівні 30% фіксованої винагороди.

Чому згадують премію Коболєва

Василевська-Смаглюк зазначає, що сама межа у 36 окладів не є новою. Саме такий граничний розмір премії фігурував у кримінальному провадженні щодо колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. У 2018 році Коболєву виплатили майже 261 мільйона гривень премії після перемоги "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі проти "Газпрому".

За версією НАБУ і САП, максимально допустима на той момент сума становила 37,48 мільйона гривень. Фактична виплата перевищила це обмеження більш ніж на 229 мільйона гривень. Справу Коболєва наразі розглядає Вищий антикорупційний суд.

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