Выплаты военным на лечении — когда прекращают начисления

Выплаты военным на лечении — когда прекращают начисления

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:22
Выплаты военным во время лечения — с какого момента прекращают начисления
Военные на лечении. Фото: УНИАН

Реабилитация военнослужащего после ранения или заболевания — это процесс с четко определенными правовыми рамками. Особенно много вопросов возникает по выплатам в этот период, особенно в случаях, когда пребывание на лечении затягивается на длительный срок.

Новини.LIVE рассказывают, с какого момента выплаты могут прекратить.



Какие выплаты положены военным во время лечения

Защитники, которые находятся на лечении, как пишет информагентство Минобороны "АрмияInform", первые 4 месяца получают денежное обеспечение по последним занимаемым должностям. Если лечение превышает этот срок, ГЗ начисляют только на основании заключения военно-врачебной комиссии о продлении длительного лечения.

Если военнослужащий находится на лечении из-за ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, то ему также должны выплачивать "боевые".

Когда выплаты могут прекратить

В Волынском областном ТЦК и СП отметили, что действующие нормы законодательства четко ограничивают сроки лечения с сохранением финансового обеспечения. В частности, согласно части 11 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих", максимальный срок непрерывного пребывания военнослужащего на лечении с выплатой денежного обеспечения составляет один год.

По истечении этого 12-месячного периода воинская часть, как правило, приостанавливает начисление как основного денежного обеспечения, так и дополнительных вознаграждений.

Однако, если защитник продолжает лечение без актуального заключения ВВК, воинская часть может прекратить выплаты значительно раньше.

Как подтвердить основания для продолжения выплат

Для этого надо пройти ВВК и получить заключение о необходимости продолжения лечения. Направление на прохождение военно-врачебной комиссии выдают по обращению:

  • командование в/ч (рапорт в Армия+);
  • штатные ВЛК;
  • руководители ТЦК и СП;
  • начальник учреждения здравоохранения, где военный проходит лечение;
  • органы военного управления, прокуратуры, следователей или суда.

В случае безосновательного прекращения выплат необходимо подать рапорт непосредственному командиру. Если обращение игнорируется или получен отказ, единственный путь для решения проблемы — иск в суд.





выплаты военные больничные лечение зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
