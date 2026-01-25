Что будет с выплатами военным в феврале — какие суммы начислят и когда придут деньги

Военные на учениях. Фото: Генштаб

Ежемесячно украинские защитники получают денежное обеспечение. В Госбюджете на 2026 год не заложено увеличение выплат военнослужащим, поэтому пока они будут получать такие же суммы, как и в прошлом году.

Новини.LIVE рассказывают, на какое денежное обеспечение могут рассчитывать защитники в феврале 2026 года.

Какие суммы военные получат в феврале

Это зависит от многих факторов, таких как звание, должность, выслуга лет, место несения и специфика службы, сложность выполняемых задач и тому подобное.

Минимальный оклад военного установлен еще в начале 2023 года и до сих пор составляет 20 130 грн. Это предусмотрено Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлением Кабинета Министров №704.

Окончательная сумма может быть больше в зависимости от рода войск. Например, в ССО, ДШВ, Морской пехоте ВМС и т.д. оклады немного выше.

Кроме основного денежного обеспечения, военнослужащим в феврале начислят доплаты:

30 000 грн — за выполнение специальных задач согласно боевым приказам (логистка, разминирование, ПВО, наземная оборона объектов критической инфраструктуры);

50 000 — за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования;

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях на линии разграничения и на временно оккупированной территории.

Доплата не является фиксированной, а начисляется пропорционально за каждый день пребывания на передовой или участия в боевых действиях. Например, если защитник пробыл "на нуле" 15 дней, он получит около 50 000 доплаты (100 000/30 * 15).

Кроме того, некоторые защитники получат в феврале накопительную доплату — 70 000 грн за 30 дней пребывания на передовой, а также оздоровительные, материальную помощь, выплаты за поднаем жилья и тому подобное.

В каких числах военным перечислят деньги в феврале

Как сообщается на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, денежное обеспечение защитникам выплачивается до 20 числа текущего месяца за прошлый.

Если в воинскую часть финансирование поступит позже этой даты, деньги на карточки военнослужащим должны перечислить в течение трех дней с даты получения средств воинской частью.

То есть выплаты за январь должны поступить военным до 20 февраля 2026 года. Если до этой даты военные не получат выплаты, это не считается задержкой.

