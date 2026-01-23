Видео
На фронте и в тылу — как изменились доходы военных и гражданских

На фронте и в тылу — как изменились доходы военных и гражданских

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:35
Денежное обеспечение военных и зарплаты гражданских в Украине — почему эти цифры вызывают вопросы
Военные идут по дороге. Фото: Генштаб, Telegram

В Государственном бюджете на 2026 год украинское правительство заложило повышение большинства социальных стандартов. Речь идет в частности о минимальной зарплате, прожиточном минимуме, социальных выплатах и других показателях, от которых напрямую зависят доходы гражданских украинцев. В то же время в бюджетных планах не предусмотрено повышение денежного обеспечения военнослужащих, что вызвало волну возмущения как со стороны защитников, так и со стороны обычных граждан.

Новини.LIVE выясняли, на сколько отличаются доходы военных и гражданских в Украине.

Читайте также:

Сколько получают военнослужащие

Минимальное денежное обеспечение защитников, которые проходят службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, в 2026 году составляет 20 130 грн. Этот показатель не пересматривали с февраля 2023 года.

Военные, которые проходят службу в Силах специальных операций, Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте Военно-морских сил и других подразделениях с повышенным уровнем риска, имеют несколько более высокие оклады.

Кроме основного оклада, военнослужащие могут получать доплаты. Как говорится на сайте Минобороны, это такие суммы:

  • 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;
  • 50 000 грн — для штабных подразделений, ведущих военные действия на линии боевого соприкосновения;
  • 30 000 грн — защитникам, которые выполняют специальные задачи согласно боевым приказам (логисты, разминирование, подготовка, противовоздушное прикрытие и т.д.).

Важно отметить, что указанное денежное вознаграждение начисляется не фиксированной суммой, а в зависимости от фактического количества дней непосредственного участия в боевых действиях или пребывания на передовой.

Из этой суммы военный должен не только содержать семью, но и, как правило, платить за аренду жилья (на прифронтовых территориях цены на квартиры и дома иногда превышают несколько десятков тысяч гривен), за ту же связь через Starlink, ремонтировать служебный автомобиль, покупать одежду, необходимое снаряжение, оборудование и т. п.

К тому же военнослужащие, которых вывели на восстановление, отправили на учебу или в отпуск, получают за этот период "голые" оклады. То есть на сумму чуть более 20 000 грн они должны обеспечивать себя и семью.

На фоне того, что должностные оклады военнослужащих уже третий год подряд остаются без пересмотра, доходы гражданских работников в Украине постепенно растут.

Повышение минималки, окладов в бюджетной сфере и общая адаптация рынка труда к инфляционным процессам приводят к увеличению зарплат во всех отраслях.

В результате финансовый разрыв между денежным обеспечением военных и доходами гражданских все больше углубляется, несмотря на разницу в условиях труда и уровне ответственности.

Сколько в среднем получают гражданские украинцы

Средняя зарплата в Украине по состоянию на январь 2026 года составляет 27 500 грн. За год она выросла на 22%. Об этом свидетельствуют данные на специализированном портале Work.ua.

Для наглядности мы также сопоставили средние заработные платы в сферах, которые формально касаются сектора безопасности и обороны, однако по уровню риска, нагрузки и ответственности не сопоставимы со службой на фронте.

Речь идет о доходах полицейских, работников службы безопасности и охранников — профессий, имеющих элементы повышенной ответственности, но не предусматривающих постоянного участия в боевых действиях и угрозы жизни в условиях войны.

Так, полицейский в Украине получает в месяц в среднем 24 300 грн рост за год составляет 22%.

Специалистам по безопасности (речь идет об инспекторах по охране, сотрудниках служб безопасности компаний и т.д.) платят в среднем 21 000 грн в месяц, что на 37% больше, чем в январе 2025 года.

Охранники в супермаркетах, гостиницах, офисах, на предприятиях и т.д. получают в месяц в среднем 19 400 грн. За год их зарплаты выросли на 29%.

Гроші в строю та поза ним
Как изменились доходы военных и гражданских за год. Графика: Новини.LIVE

Приведенные цифры ярко демонстрируют системный дисбаланс — тогда как зарплаты в гражданском секторе стабильно растут, денежное обеспечение военных фактически остается "замороженным", несмотря на значительно более высокие риски и нагрузки.

Такая разница все острее ставит вопрос о справедливости бюджетных приоритетов и необходимости пересмотра подходов к денежному обеспечению тех, кто непосредственно обеспечивает безопасность страны.

Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах защитники могут получить материальную помощь.

Также узнавайте, в течение какого срока военный после ранения получает выплаты.

зарплаты выплаты ВСУ военные гражданские
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
