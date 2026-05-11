Пенсия в 12 800 грн: кто претендует на повышенную минимальную выплату в мае

Гарантированная минимальная пенсия в 12 800 грн: кто имеет право
В мае 2026 года в Украине сразу несколько категорий граждан получат гарантированные государством повышенные суммы пенсий. В частности, по данным Пенсионного фонда, законодательство предусматривает предоставление пенсионной выплаты в 12 810 грн, что выше среднего размера в стране, который равен 7 236 грн.
Кому гарантируют повышенную минимальную пенсию в мае
Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2026 году особый подход в предоставлении финансовой поддержки со стороны государства предусмотрен для:
- Нетрудоспособных граждан, потерявших родных, защищавших страну от агрессии РФ;
- Детям погибших военных, если им вместо пенсии предусмотрена госпомощь.
В этом году для таких категорий граждан повысилась минимальная пенсионная выплата. Если в прошлом году минимально выплачивали 8 000 грн, то весной уже 12 810 грн.
Соответствующая минимальная пенсионная помощь будет предоставлена на каждого нетрудоспособного члена семьи. Речь идет о родителях, жене, муже, а также одном ребенке погибшего военного.
Кроме того, пересмотрели минимальную сумму выплат родным погибших военных, если пенсия назначена для двух и более членов семьи, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа, а соцвыплата — от двух и более детей погибших бойцов.
Теперь минимальная сумма пенсионной помощи составляет 10 020 грн на каждого человека в семье. В прошлом году для таких граждан предоставляли 6 100 грн.
Важно то, что с весны 2027 года на гарантированные суммы пенсионной помощи для этих категорий граждан будет распространяться ежегодная индексация.
Как оформить повышенную пенсию и список документов
По информации ПФУ, для оформления пенсионной выплаты необходимо собрать специальный пакет документов, в частности, важны доказательства подтверждения родственных связей с погибшим защитником, и, право на соответствующую государственную поддержку. Речь идет о:
- заявлении с просьбой назначить пенсию в случае потери кормильца;
- паспорте гражданина;
- идентификационном коде;
- свидетельстве о браке;
- свидетельстве о смерти военного;
- справке из воинской части, где нес службу погибший, выписке из приказа об обстоятельствах смерти;
- документе, где будет указан состав семьи/другие справки с подтверждением пребывания на содержании;
- реквизиты счета (IBAN).
В случае наступления смерти в связи с ранением, контузией или увечьем во время боевых действий необходимо будет приложить акт расследования несчастного случая.
Все документы вместе с заявлением можно подать:
- лично в отделение Пенсионного фонда, Центр предоставления админуслуг;
- через портал е-услуг ПФУ.
