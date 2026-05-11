Пенсия в 12 800 грн: кто претендует на повышенную минимальную выплату в мае

В мае 2026 года в Украине сразу несколько категорий граждан получат гарантированные государством повышенные суммы пенсий. В частности, по данным Пенсионного фонда, законодательство предусматривает предоставление пенсионной выплаты в 12 810 грн, что выше среднего размера в стране, который равен 7 236 грн.

О том, кому предусмотрен особый размер пенсии, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому гарантируют повышенную минимальную пенсию в мае

Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2026 году особый подход в предоставлении финансовой поддержки со стороны государства предусмотрен для:

Нетрудоспособных граждан, потерявших родных, защищавших страну от агрессии РФ; Детям погибших военных, если им вместо пенсии предусмотрена госпомощь.

В этом году для таких категорий граждан повысилась минимальная пенсионная выплата. Если в прошлом году минимально выплачивали 8 000 грн, то весной уже 12 810 грн.

Соответствующая минимальная пенсионная помощь будет предоставлена на каждого нетрудоспособного члена семьи. Речь идет о родителях, жене, муже, а также одном ребенке погибшего военного.

Кроме того, пересмотрели минимальную сумму выплат родным погибших военных, если пенсия назначена для двух и более членов семьи, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа, а соцвыплата — от двух и более детей погибших бойцов.

Теперь минимальная сумма пенсионной помощи составляет 10 020 грн на каждого человека в семье. В прошлом году для таких граждан предоставляли 6 100 грн.

Важно то, что с весны 2027 года на гарантированные суммы пенсионной помощи для этих категорий граждан будет распространяться ежегодная индексация.

Как оформить повышенную пенсию и список документов

По информации ПФУ, для оформления пенсионной выплаты необходимо собрать специальный пакет документов, в частности, важны доказательства подтверждения родственных связей с погибшим защитником, и, право на соответствующую государственную поддержку. Речь идет о:

заявлении с просьбой назначить пенсию в случае потери кормильца;

паспорте гражданина;

идентификационном коде;

свидетельстве о браке;

свидетельстве о смерти военного;

справке из воинской части, где нес службу погибший, выписке из приказа об обстоятельствах смерти;

документе, где будет указан состав семьи/другие справки с подтверждением пребывания на содержании;

реквизиты счета (IBAN).

В случае наступления смерти в связи с ранением, контузией или увечьем во время боевых действий необходимо будет приложить акт расследования несчастного случая.

Все документы вместе с заявлением можно подать:

лично в отделение Пенсионного фонда, Центр предоставления админуслуг;

через портал е-услуг ПФУ.

