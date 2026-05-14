Доплати до пенсії: якій категорії українців передбачені 1 300 грн у 2026 році

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливу категорію громадян, яка має право на нарахування додаткової щомісячної виплати до пенсії. У разі оформлення у 2026 році розмір доплати становитиме близько 1 300 грн, адже дорівнює половині прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Якій категорії громадян передбачені 1 300 грн до пенсії у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, додаткова фінансова підтримка передбачена для непрацюючих військовослужбовців-пенсіонерів, на забезпеченні яких перебувають непрацездатні члени родини. Відповідне питання регулює закон №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з правилами, надбавку нараховують військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової служби:

Непрацюючим пенсіонерам — до пенсії за вислугу років; Непрацюючим особам з групою інвалідності — до пенсійної виплати з інвалідності.

Згідно з нормами закону, можна розраховувати на додаткову виплату для кожного непрацездатного члена родини в розмірі, що дорівнює 50% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на початок року. Цьогоріч його рівень зріс з 2 361 грн до 2 595 грн, а тому надбавка перебуває на рівні 1 297 грн.

Водночас, для отримання права на її нарахування, необхідно членам родини, які перебувають на утриманні, дотриматись таких вимог:

не отримувати пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

не мати соціальну допомогу для тих, хто позбавлений права на пенсію;

відсутні соціальні виплати для осіб з інвалідністю;

не мати соціальну допомогу для осіб з інвалідністю з дитинства/для дітей з інвалідністю;

не отримувати допомогу для дітей одиноким матерям.

У ПФУ уточнили, що якщо у людини є право одночасно на пенсію, різні види допомоги і доплату за непрацездатного члена родини до пенсії, то за його вибором можуть оформити або пенсію, державну соцдопомогу або нарахування надбавки.

Правила оформлення надбавки для військових пенсіонерів

У фонді надали алгоритм дій та список документів, якщо непрацюючий військовий пенсіонер має на утриманні непрацездатних осіб. Для оформлення надбавки до пенсії потрібно подати особисто чи через портал Пенсійного фонду заяву та документи.

Потрібно подбати про наявність всіх документів зі списку для призначення надбавки:

паспорт заявника;

ідентифікаційний код;

документи із засвідченням родинних зв’язків з годувальником (це може бути паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, судове рішення);

документи, що засвідчать перебування на утриманні військового непрацездатних осіб;

інформацію про спільне проживання за однією адресою/інші документи, надані відповідно до чинних норм законодавства за адресою проживання;

документи з підтвердженням факту, що особа не працює та не здійснює діяльність, що може приносити дохід, не несе військову службу.

Ще Новини.LIVE розповідали, за що обіцяють щомісячні доплати до пенсійних виплат від 23% і до 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2026 році. Йдеться про додаткові суми, що надають за особливі заслуги перед Україною. Розміри надбавок можуть коливатися від 597 до 908 грн.

Також Новини.LIVE писали, кому гарантують підвищену мінімальну пенсію у травні. У Пенсійному фонді розповіли про окремий підхід у наданні державної підтримки для непрацездатних громадян, які втратили військових, та дітям загиблих, якщо їм замість пенсії дають держдопомогу. Цьогоріч йдеться про суми у 12 810 грн та 10 020 грн на кожну особу в родині.