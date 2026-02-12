Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Реквизиты в банке для пенсий — что должны знать украинцы

Реквизиты в банке для пенсий — что должны знать украинцы

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 06:10
Пенсии могут не поступить — что надо знать о реквизитах счета в банке
Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Граждане имеют право при различных обстоятельствах менять как банковские учреждения, так и выплатные реквизиты для получения пенсий. При таких условиях необходимо в обязательном порядке обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы не иметь проблем.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию управления ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Информирование ПФУ о новых реквизитах для получения пенсий

По данным специалистов Пенсионного фонда, согласно законодательству, пенсия может выплачиваться через отделение АО Укрпочта или через уполномоченное банковское учреждение. Способ выплаты пенсионеры выбирают самостоятельно.

Однако граждане обязательно должны сообщать ПФУ о новых реквизитах и переходе в другой банк. Это необходимо, чтобы средства поступили на новые счета и не было проблем с выплатами.

Для этого необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или через уполномоченное лицо банковского учреждения.

Что необходимо сделать после изменения реквизитов

В случае получения новой карты или смены банка лица, получающие пенсионные выплаты, должны выполнить несколько шагов.

Для своевременности поступления пенсий в случае изменения реквизитов обязательно необходимо подать специальное заявление в ПФУ о начислении пенсии по форме, установленной приложением 1 к Порядку выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденному постановлением правительства № 1596.

Передать такое заявление можно тремя способами:

  • через личное обращение в Пенсионный фонд Украины, указав фактическое место жительства лица и банковские реквизиты выбранного финучреждения;
  • дистанционно через портал е-услуг ПФУ с использованием квалифицированной е-подписи, сформировав заявление в собственном кабинете в пункте "О пенсионном обеспечении" (в подпункте "Внесение изменений в пенсионное дело", вкладке "Заявление об изменении выплатных реквизитов");
  • обратившись с просьбой подать заявление об изменении реквизитов в учреждение уполномоченного банка.

Какие требования к счету для поступления пенсии

Существуют определенные правила к банковским счетам для зачисления пенсии:

  • счета должны быть открыты в одном из уполномоченных банков;
  • текущие счета должны открываться именно для зачисления пенсионных и других соцвыплат;
  • должны быть активными (действующими).

В заявлении на перерасчет пенсии номер счета должен быть указан в международном формате IBAN (29 цифр и букв).

Узнать международный номер банковского счета можно в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении банка.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры должны вовремя информировать Пенсионный фонд об изменениях в личной информации. Если это не сделать, то обяжут частично вернуть выплаченные средства.

Также сообщалось, что на пенсии можно получать от государства различные льготы. В частности, предусмотрен бесплатный проезд в городском транспорте, а на железной дороге также возможны некоторые скидки.

пенсии деньги банки пенсионеры счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации