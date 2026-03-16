Надбавки до пенсій від 300 до 2 600 грн — хто має право

Українське законодавство передбачає низку доплат та надбавок, що можуть суттєво збільшити загальні суми пенсійних виплат громадян. Зокрема, у 2026 році кілька гарантованих надбавок зросли за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і тепер дехто може отримати додатково до 2 600 грн.

Актуальні види надбавок та доплат у 2026 році

Надбавка до пенсії "за вік" з 70 років

Цього року у низки громадян збереглось право претендувати на вікові надбавки. Таку ініціативу для літніх людей, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, запровадив президент кілька років тому, а їх розмір переглядали лише один раз.

Пенсійний фонд автоматично нараховує для кожної вікової категорії такі суми:

для осіб, яким виповнилося 70 років, і до 75-річного віку — 300 грн;

для осіб, які досягли 75 років, і до 80-річного віку — 456 грн;

для осіб, яким виповнилося понад 80 років — 570 грн.

Важлива умова: пенсія за віком не перевищує суму 10,34 тис. грн.

Надбавка для одиноких пенсіонерів у 40%

Деяким пенсіонерам, яким необхідний постійний сторонній догляд, передбачається доплата у розмірі 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цього року показник зріс, а тому сума надбавки збільшилась до 1038 грн.

Щоб отримати надбавку, необхідно звернутися за висновком про потребу у догляді до лікарів, а далі до Пенсійного фонду. Також серед інших умов, що дають право на доплату:

вік людини перевищує 80 років;

громадянин проживає самостійно.

Для отримання надбавки потрібно отримувати пенсію за віком, а не за інвалідністю.

Доплата до пенсії за проживання у певних зонах

Держава продовжує надавати доплату громадянам, які мешкають у зоні радіоактивного забруднення. Таке право надане за умови:

проживання на територіях обов’язкового/добровільного відселення на 26 квітня 1986 року, з 26 квітня 1986-го до січня 1993 року;

наявність статусу особи, що постраждала через аварію на ЧАЕС.

У 2026 році розмір надбавки дорівнює одному прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 2595 грн.

Надбавка до пенсії за донорство

Почесні донори України можуть отримувати надбавку до пенсій у сумі 10% від прожиткового мінімуму. У 2026-му він підвищився до 3 209 грн, тому розмір надбавки становить 321 грн.

Суми передбачені тим, хто безоплатно здійснив донацію крові сукупно у 40 максимально допустимих доз/плазми крові в 60 максимально допустимих доз.

Надбавки до пенсій за непрацездатних членів

Деяким пенсіонерам надане право на надбавки за дітей. Додаткові кошти нараховують тим, хто сам виховує неповнолітніх дітей. Надбавки надають за кожну дитину до досягнення 18-річчя.

Важливою умовою для додаткової виплати є отримання пенсії за віком, з інвалідності чи за вислугу років, відсутність роботи.

Також додаткову доплату надають військовим пенсіонерам, які утримують непрацездатних членів родини. У 2026 році доплата до пенсії становить 1,29 тис. грн.

Що ще варто знати про збільшення пенсій

Навесні в Україні провели традиційне автоматичне підвищення пенсій для більшості пенсіонерів. Базові суми проіндексували на 12,1%.

У середньому розмір пенсії зріс на 568 грн, а військової — на 1 539 грн.

Водночас, сума підвищення для кожного конкретного громадянина залежала від основного розміру пенсії, кількості стажу і становила щонайменше 100 грн, а найбільше — 2 595 грн.

