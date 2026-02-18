Пенсии в Украине — что нужно сделать до конца марта, чтобы не потерять деньги

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры, которые в силу определенных обстоятельств не смогли вовремя выполнить требование Пенсионного фонда Украины (ПФУ) пройти идентификацию, должны это сделать до конца марта 2026 года. Украинцам объяснили, что надо сделать, чтобы не потерять деньги.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Почему украинцы остались без пенсий

Требования по идентификации и объявления об отсутствии выплат от РФ выставил ПФУ в прошлом году, однако не все справились с такой задачей.

Пенсии, выплату которых прекратили в январе 2026 года, обещали восстановить в феврале с компенсацией за пропущенное время. Для этого граждане должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Согласно принятым изменениям, начисление пенсий для переселенцев, беженцев и граждан с оккупированных территорий восстановили и продлили до апреля 2026 года, срок подачи обязательного уведомления о неполучении выплат от России также продлили.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сейчас около 283 тыс. украинцев из числа внутренне перемещенных лиц не начислили пенсии, которые были приостановлены из-за непрохождения идентификации в конце прошлого года.

Какие действия должны выполнить пенсионеры до конца марта

Кабинет министров учел сложные условия в начале года в виде перебоев с электроснабжением и интернетом, что могло помешать пройти процедуру идентификации. Срок подачи сообщений о неполучении выплат от РФ продлили до 1 апреля.

Гражданам доступны три способа прохождения идентификации и декларирования для сохранения выплат:

Онлайн: Через портал е-услуг ПФУ, мобильное приложение "Дія". Через телефон: Необходимо записаться на видеоконференцию со специалистом ПФУ. Лично: Граждане могут обратиться в банк, сервисный центр ПФУ или в консульство Украины за рубежом.

Что стоит пенсионерам сделать уже сейчас

В ПФУ посоветовали пенсионерам, которые не получили выплаты в январе, самостоятельно проверить статус физической идентификации и было ли сообщено о неполучении пенсии от России. Преимущественно после выполнения соответствующих требований выплаты возобновляют без дополнительных процедур.

Проверить статус идентификации можно через онлайн-сервис "Моя идентификация" на портале е-услуг ПФУ или в приложении "Пенсионный фонд".

В разделе "Моя идентификация" будет отображена дата последнего прохождения и способ, как была проведена.

