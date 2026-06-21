Надбавки и доплаты к пенсии: как узнать, учтены ли все выплаты в 2026 году

Пенсионерки идут по улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

По достижении пенсионного возраста, помимо выплаты пенсии, у украинцев появляется право на различные надбавки. Впрочем, многие граждане могут и не знать, учитываются ли эти надбавки Пенсионным фондом Украины. Чтобы узнать, какие дополнительные деньги должно выплачивать государство, нужно периодически проверять свое пенсионное дело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как проверить надбавки

Всю необходимую информацию можно найти на веб-портале Пенсионного фонда Украины, после того как:

открыть личный кабинет;

перейти в раздел Моя пенсия;

просмотреть информацию о размере пенсии и из чего состоят выплаты.

В этом же разделе указаны:

основной размер пенсии;

установленные надбавки;

доплаты;

результаты индексации;

другие выплаты, входящие в пенсионное обеспечение.

Если пенсионер не может воспользоваться интернетом и проверить надбавки онлайн, он может лично посетить один из сервисных центров ПФУ. Там он получит выписку с решением о назначении или перерасчете пенсии. В документе будут указаны все составляющие выплаты, что позволит проверить правильность пенсионных начислений.

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Что еще стоит знать

Напомним, некоторым пенсионерам в июле могут начислить более 25 000 гривен пенсии. Речь идет о людях, которые работали в условиях, опасных для здоровья, в случае службы в силовых органах или работы в государственных учреждениях. Повышенные выплаты гражданам начислят в июле 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о тех, кому в июле могут начислить дополнительные 1 290 гривен. По данным Пенсионного фонда, государство гарантирует надбавки к пенсиям неработающим военным-пенсионерам, если они содержат нетрудоспособных родственников. Дополнительные деньги начислят при одном условии.

Еще Новини.LIVE писали, за что пожилым людям обещают предоставить доплату в размере от 23% до 35% в 2026 году (от 597 до 908 грн в месяц). В ПФУ отмечают, что деньги начисляются за особые заслуги перед страной. В госструктуре пояснили, кому из граждан устанавливают надбавку.