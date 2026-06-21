Надбавки і доплати до пенсії: як дізнатися, чи враховані всі виплати у 2026 році

Пенсіонерки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З досягненням пенсійного віку, крім виплати пенсії, в українців з’являється право на різні доплати. Втім, багато громадян можуть і не знати, чи враховуються ці надбавки Пенсійним фондом України. Щоб дізнатися, які додаткові гроші має виплачувати держава, потрібно періодично перевіряти свою пенсійну справу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як перевірити надбавки

Усю необхідну інформацію можна знайти на вебпорталі Пенсійного фонду України, після того, як:

відкрити особистий кабінет;

перейти в розділ Моя пенсія;

переглянути інформацію про розмір пенсії та з чого складаються виплати.

У цьому ж розділі пишуть про:

основний розмір пенсії;

встановлені надбавки;

доплати та підвищення;

результати індексації;

інші виплати, що входять до пенсійного забезпечення.

Якщо пенсіонер не може скористатися інтернетом і перевірити надбавки онлайн, тоді він може фізично відвідати один із сервісних центрів ПФУ. Там він отримає витяг із рішенням про призначення або перерахунок пенсії. У документі вкажуть всі складові виплати, що дозволяє перевірити правильність пенсійних нарахувань.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким пенсіонерам у липні можуть нарахувати понад 25 000 гривень пенсії. Йдеться про людей, які працювали за небезпечних обставин для здоров’я, у разі служби у силових органах чи роботи у державних установах. Підвищі виплати громадянам нарахують у липні 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про тих, кому можуть нарахувати додаткові 1 290 гривень у липні. За даними Пенсійного фонду, держава гарантує надбавки до пенсій непрацюючим військовим-пенсіонерам, якщо вони утримаують непрацездатних рідних. Додаткові гроші нарахують за однієї умови.

Ще Новини.LIVE писали, за що людям похилого віку обіцяють надати доплату у розмірі від 23% до 35% 2026 року (від 597 до 908 грн за місяць). У ПФУ зауважують, що гроші нараховують за особливі заслуги перед країною . У держструктурі пояснили, кому з громадян встановлюють надбавку.