Пенсии в 2025 году — кто из украинцев имеет право на надбавку в 150 грн

Пожилая женщина с ребенком. Фото: Freepik

В Украине пенсионеры, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, могут оформить надбавку к пенсионной выплате. Известно, какой порядок назначения и какой размер дополнительной выплаты в 2025 году.

Об этом рассказали в пресс-службе одного из городских советов.

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Право на соответствующую доплату прописано в законе "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно нормам законодательства, украинцы могут оформить доплату за детей, если подпадают под следующие требования:

гражданин не работает на заслуженном отдыхе;

на содержании есть несовершеннолетние дети (до 18 лет);

получает пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет.

То есть выплату не назначают работающим пенсионерам, которые находятся в трудовых отношениях, или зарегистрированы в органах Госналоговой службы как предприниматели.

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Соответствующую надбавку не устанавливают на тех членов семьи, которые получают пенсию или государственную соцпомощь по законам "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам" и "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам".

Как получить и размер надбавки

В 2025 году размер надбавки за содержание несовершеннолетних детей пенсионерами составляет 150 гривен. Такая сумма выплачивается за каждого ребенка.

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Для того, чтобы оформить соответствующую надбавку, гражданин должен лично обратиться в отдел Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту жительства. Там необходимо написать заявление по установленному образцу, а также иметь при себе некоторые документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовую книжку;

свидетельство о рождении ребенка;

справку уполномоченных органов с места жительства о содержании нетрудоспособных членов семьи.

Дополнительную сумму будут выплачивать неработающим пенсионерам до достижения ребенком 18-летнего возраста. Также ее могут прекратить начислять, если гражданин устроится на работу или откроет бизнес.

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О факте устройства на работу или регистрации в качестве физлица-предпринимателя украинцы должны в обязательно сообщить ПФУ.

"В случае принятия на работу или регистрации физического лица-предпринимателя в органах государственной налоговой службы выплата надбавки на детей прекращается", — добавили в горсовете.

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Ранее мы сообщали, что украинцы должны знать важные моменты в оформлении пенсии по инвалидности. Для официального назначения выплаты с даты установления инвалидности, нужно вовремя подать заявление и документы в ПФУ.

Также мы писали, что пенсионеры, которые работают на заслуженном отдыхе, получили повышение с апреля 2025 года. В частности, в одной из областей гражданам начислили на 200 — 400 гривен больше.

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