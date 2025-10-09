Пенсії та надбавки в Україні — хто може щомісяця отримувати на 20% більше

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Українським громадянам законодавство передбачає цілу низку різноманітних надбавок до пенсій, зокрема вікові від 70, 75 та 80 років, за донорство, за догляд за дітьми, за самотнє проживання та особисті заслуги. Також існує доплата у 20% від розміру пенсії за постійне проживання у певних місцевостях зі складними умовами життя.

Хто саме має право на такий вид надбавки, розповідають Новини.LIVE.

Кому гарантують доплату у 20% від розміру пенсії

Йдеться про надбавку, затверджену законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Такий статус мають громади у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Тим, хто проживає у гірських населених пунктах, надається щомісячна надбавка до пенсії в 20% від її розміру. Вона покликана певною мірою компенсувати складніші умови життя в таких регіонах.

Є обов'язкові умови на отримання відповідної надбавки, яких повинні дотримуватися громадяни. Зокрема, необхідно відповідати наступним критеріям:

Фактично проживати у гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль. Не перебувати за кордоном більш ніж 60 днів поспіль (окрім відряджень, лікування, навчання). Не отримувати пенсії в інших населених пунктах.

Правила оформлення статусу та отримання надбавки

Тим, хто проживає у західних областях, надбавку за проживання у гірських населених пунктах не призначають автоматично. Її оформлення вимагає особистого звернення до Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

перевірити статус населеного пункту, щоб переконатися, що його офіційно визнали гірським, згідно з урядовою постановою № 647;

звернутися до місцевих органів для отримання довідки, що підтвердить статус мешканця гірського населеного пункту (сільська чи міська ради, Центр надання адміністративних послуг);

надати документи Пенсійному фонду, зокрема, відповідну довідку.

Якщо особа відповідала зазначеним критеріям і мала право на доплати, та не скористалася ним, то її призначать з дати набуття такого права, проте не раніше 1 січня 2025 року.

