Доплаты к пенсиям — кто имеет право на надбавку в более 1 тыс. грн.

Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторые граждане имеют право на различные дополнительные суммы к основной пенсионной выплате. В частности, некоторые могут претендовать на ежемесячную доплату за нетрудоспособных членов семьи в более чем 1 тыс. грн.

Это предусмотрено законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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В соответствии со ст. 16 вышеуказанного закона, предусмотрена надбавка для неработающих военных пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

Такую надбавку начисляют только для тех членов семьи, которым не предусмотрены пенсии из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственная соцпомощь вместо пенсии, государственная соцпомощь инвалидам с детства и детям с инвалидностью, пособие на детей для одиноких матерей.

При наличии права у граждан одновременно на пенсию, вышеупомянутые виды помощи и надбавку на нетрудоспособных членов семьи к пенсии за выслугу лет — по выбору пенсионера могут назначить или пенсию, или государственную социальную помощь, или надбавку на соответствующего члена семьи.

Правила оформления надбавки и основания для прекращения ее начисления такие же, как и для гражданских пенсионеров.

Размер надбавки к пенсии

Размер надбавки к пенсионной выплате составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" с 1 января текущего года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, не изменился по сравнению с предыдущим годом и составляет 2361 грн.

То есть сумма соответствующей надбавки составляет 1,18 тыс. грн на одного нетрудоспособного члена семьи, находящегося на содержании военного пенсионера.

Неработающие пенсионеры могут оформить надбавку, если имеют на своем содержании, в частности детей. Их считают нетрудоспособными членами семьи до совершеннолетия (18 лет) или старше этого возраста, если еще несовершеннолетними получили инвалидность.

Надбавка устанавливается к пенсиям с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда было подано заявление и документы.

В случае, если гражданин получил право на надбавку раньше, чем подал заявление, то такую надбавку могут выплатить за прошлый период, однако не более чем за 12 месяцев.

Напомним, если у граждан кто-то из родных пропал без вести из-за боевых действий или оккупации, то есть возможность оформить специальную пенсию. Речь идет о предоставлении соответствующего статуса и получения помощи от государства.

Также мы писали, кому из украинцев можно выйти на пенсию по возрасту раньше других граждан. Назначение льготной пенсии с ранним выходом на заслуженный отдых предусмотрено для определенных профессий.