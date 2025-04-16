Доплати до пенсій — хто має право на надбавку у понад 1 тис. грн.

Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни мають право на різноманітні додаткові суми до основної пенсійної виплати. Зокрема, дехто може претендувати на щомісячну доплату за непрацездатних членів сім’ї у понад 1 тис. грн.

Це передбачено законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Відповідно до ст. 16 вищевказаного закону, передбачена надбавка для непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини.

Таку надбавку нараховують тільки для тих членів родини, яким не передбачені пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державна соцдопомога особам замість пенсії, державна соцдопомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на дітей для самотніх матерів.

У разі наявності права у громадян одночасно на пенсію, вищезазначені види допомоги та надбавку на непрацездатних членів родини до пенсії за вислугу років — за вибором пенсіонера можуть призначити або пенсію, або державну соціальну допомогу, або надбавку на відповідного члена родини.

Правила оформлення надбавки та підстави для припинення її нарахування такі ж, як і для цивільних пенсіонерів.

Розмір надбавки до пенсії

Розмір надбавки до пенсійної виплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік" з 1 січня поточного року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, не змінився проти попереднього року і становить 2361 грн.

Тобто сума відповідної надбавки становить 1,18 тис. грн на одного непрацездатного члена родини, який перебуває на утриманні військового пенсіонера.

Непрацюючі пенсіонери можуть оформити надбавку, якщо мають на своєму утриманні, зокрема дітей. Їх вважають непрацездатними членами родини до повноліття (18 років) або старших за цей вік, якщо ще неповнолітніми отримали інвалідність.

Надбавку встановлюють до пенсій з першого числа місяця, наступного за місяцем, коли була подана заява та документи.

У разі, якщо громадянин отримав право на надбавку раніше, ніж подав заяву, то таку надбавку можуть виплатити за минулий період, проте не більш ніж за 12 місяців.

Нагадаємо, якщо у громадян хтось із рідних зник безвісти через бойові дії чи окупацію, то є змога оформити спеціальну пенсію. Йдеться про надання відповідного статусу та отримання допомоги від держави.

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