Пенсии в Украине — кто из украинцев получит доплаты в августе 2025 года

Надбавки для пенсионеров в августе — кто получит больше
В августе 2025 года в Украине масштабного повышения пенсий не будет, однако некоторым гражданам пожилого возраста предусмотрены различные надбавки и доплаты. В частности, до 3 тыс. грн начислят единовременно ко Дню Независимости.
Вопрос надбавок предусмотрен законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Доплаты к пенсиям ко Дню Независимости до 3 тыс. грн
В августе 2025 года ряду категорий граждан начислят дополнительно к пенсиям выплаты от 450 грн до 3,1 тыс. грн, посвященные Дню Независимости. В частности, на такие доплаты смогут рассчитывать участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которых принудительно вывезли на работы, родные погибших ветеранов войны.
Также доплаты получат лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной, и лица с первой группой инвалидности вследствие войны. Кроме того, на надбавки будут иметь право участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства. Пенсионерам такие выплаты начислят вместе с основными пенсиями.
Доплата к пенсиям для одиноких граждан
В августе одиноким пенсионерам начислят надбавку в почти 1 тыс. грн. Речь идет о тех, кто нуждается в постороннем уходе и обратился за соответствующей доплатой в органы Пенсионного фонда.
По правилам, такая доплата имеет долю в 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В этом году показатель установлен на уровне 2361 гривны, поэтому речь идет о сумме в 944 грн. Гражданин имеет право на доплату, если:
- возраст превысил 80 лет;
- проживает одиноко;
- нуждается в регулярном уходе по состоянию здоровья (подтверждено медсправками);
- получает пенсию по возрасту.
Выплата не предусмотрена тем, кто получает пенсию по инвалидности.
Надбавка к пенсии за детей
За воспитание несовершеннолетних детей пожилыми людьми предусмотрена доплата в 150 грн на одного ребенка. Их предоставляют, если гражданин не работает. Для оформления требуют наличие документов, где будут подтверждены родственные связи и возраст ребенка.
Аналогичная доплата предусмотрена для бывших работников силовых структур, имеющих на содержании несовершеннолетних детей. Доплата равна 50% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть речь идет о доплате в 1180 грн.
Надбавка для почетных доноров
Гражданам, имеющим статус почетного донора крови, предусмотрена доплата в размере 10% от размера прожиточного минимума. В этом году она равна 292 грн. Статус почетного донора крови предоставляют при условии бесплатной сдачи 40 разовых максимально допустимых доз крови/60 доз плазмы.
Для назначения дополнительной выплаты граждане должны предоставить в отделение ПФУ, в частности, документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Доплаты к пенсиям за почтенный возраст
В августе автоматически повысятся выплаты для украинцев, которые достигнут 70, 75, 80-летнего возраста и более. Размеры доплат зависят от возраста. А именно:
- 70 лет и выше — 300 грн;
- 75 и выше — 456 грн;
- 80 лет и выше — 579 грн.
Одно из ключевых условий в праве на надбавку — общий размер пенсии такого гражданина не превышает сумму в 10,34 тыс. грн.
Такая компенсационная доплата будет начисляться ежемесячно, она относится к перерасчету, что не требует личного обращения граждан.
Ранее мы писали о том, кто из украинских граждан может изменить вид пенсии. В частности, это могут сделать те, кто сейчас получает пенсию за выслугу лет и достиг необходимого возрастного рубежа для права на пенсию по возрасту.
Также мы рассказывали, кому государство гарантирует минимальную пенсионную выплату в около 14 тыс. грн. Такое право имеют некоторые граждане с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!