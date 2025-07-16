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Главная Финансы Надбавки для пенсионеров в августе — кто получит больше

Надбавки для пенсионеров в августе — кто получит больше

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 06:10
Пенсии в Украине — кто из украинцев получит доплаты в августе 2025 года
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В августе 2025 года в Украине масштабного повышения пенсий не будет, однако некоторым гражданам пожилого возраста предусмотрены различные надбавки и доплаты. В частности, до 3 тыс. грн начислят единовременно ко Дню Независимости.

Вопрос надбавок предусмотрен законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Доплаты к пенсиям ко Дню Независимости до 3 тыс. грн

В августе 2025 года ряду категорий граждан начислят дополнительно к пенсиям выплаты от 450 грн до 3,1 тыс. грн, посвященные Дню Независимости. В частности, на такие доплаты смогут рассчитывать участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, которых принудительно вывезли на работы, родные погибших ветеранов войны.

Также доплаты получат лица, у которых есть особые заслуги перед Родиной, и лица с первой группой инвалидности вследствие войны. Кроме того, на надбавки будут иметь право участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства. Пенсионерам такие выплаты начислят вместе с основными пенсиями.

Доплата к пенсиям для одиноких граждан

В августе одиноким пенсионерам начислят надбавку в почти 1 тыс. грн. Речь идет о тех, кто нуждается в постороннем уходе и обратился за соответствующей доплатой в органы Пенсионного фонда.

По правилам, такая доплата имеет долю в 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В этом году показатель установлен на уровне 2361 гривны, поэтому речь идет о сумме в 944 грн. Гражданин имеет право на доплату, если:

  • возраст превысил 80 лет;
  • проживает одиноко;
  • нуждается в регулярном уходе по состоянию здоровья (подтверждено медсправками);
  • получает пенсию по возрасту.

Выплата не предусмотрена тем, кто получает пенсию по инвалидности.

Надбавка к пенсии за детей

За воспитание несовершеннолетних детей пожилыми людьми предусмотрена доплата в 150 грн на одного ребенка. Их предоставляют, если гражданин не работает. Для оформления требуют наличие документов, где будут подтверждены родственные связи и возраст ребенка.

Аналогичная доплата предусмотрена для бывших работников силовых структур, имеющих на содержании несовершеннолетних детей. Доплата равна 50% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть речь идет о доплате в 1180 грн.

Надбавка для почетных доноров

Гражданам, имеющим статус почетного донора крови, предусмотрена доплата в размере 10% от размера прожиточного минимума. В этом году она равна 292 грн. Статус почетного донора крови предоставляют при условии бесплатной сдачи 40 разовых максимально допустимых доз крови/60 доз плазмы.

Для назначения дополнительной выплаты граждане должны предоставить в отделение ПФУ, в частности, документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Доплаты к пенсиям за почтенный возраст

В августе автоматически повысятся выплаты для украинцев, которые достигнут 70, 75, 80-летнего возраста и более. Размеры доплат зависят от возраста. А именно:

  • 70 лет и выше — 300 грн;
  • 75 и выше — 456 грн;
  • 80 лет и выше — 579 грн.

Одно из ключевых условий в праве на надбавку — общий размер пенсии такого гражданина не превышает сумму в 10,34 тыс. грн.

Такая компенсационная доплата будет начисляться ежемесячно, она относится к перерасчету, что не требует личного обращения граждан.

Ранее мы писали о том, кто из украинских граждан может изменить вид пенсии. В частности, это могут сделать те, кто сейчас получает пенсию за выслугу лет и достиг необходимого возрастного рубежа для права на пенсию по возрасту.

Также мы рассказывали, кому государство гарантирует минимальную пенсионную выплату в около 14 тыс. грн. Такое право имеют некоторые граждане с инвалидностью.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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