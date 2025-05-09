Доплаты и надбавки к пенсиям в мае - кто получит до 900 грн

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года в Украине общего повышения пенсионных выплат для граждан пожилого возраста не ожидается. Однако некоторые пенсионеры получат различные надбавки и доплаты, в частности, за почтенный возраст.

Это предусмотрено законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Доплаты и надбавки к пенсиям в мае

Надбавка для одиноких граждан

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, в мае смогут оформить ежемесячную надбавку в почти 1 тыс. грн.

Согласно правилам, размер такой доплаты равен 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В этом году сумма такой доплаты составляет 944 грн.

Гражданин сам должен обратиться за установлением такой доплаты в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), если подпадает под требования:

лицу более 80 лет;

одинокое проживание;

необходимость регулярного ухода из-за неудовлетворительного состояния здоровья (подтверждено заключениями врачей);

получает пенсию по возрасту.

Такую выплату не назначают тем лицам, которые получают пенсию по инвалидности.

Доплата к пенсии за содержание детей

Граждане пенсионного возраста, которые по разным причинам воспитывают несовершеннолетних детей, могут оформить специальную небольшую доплату по собственной инициативе в ПФУ. В 2025 году размер такой надбавки составляет 150 грн на одного ребенка.

Право на дополнительные суммы есть у тех граждан, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. Одно из требований — человек не продолжает работать на пенсии, иначе доплату или не назначат, или приостановят начисление.

При оформлении нужно предоставить документы, где будут удостоверяться родственные связи и возраст ребенка.

Надбавка к пенсиям почетным донорам

На такую надбавку имеют право те граждане, которые получили статус почетного донора крови. В случае ее наличия к пенсии начисляется доплата в размере 10% от размера прожиточного минимума.

В этом году размер соответствующей доплаты составляет 292 грн. В случае назначения такой надбавки — ее будут начислять ежемесячно.

Статус почетного донора крови предоставляется при условии бесплатной сдачи 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы.

Доплата к пенсии за почтенный возраст

В мае автоматически вырастут выплаты у граждан, которые достигнут 70-летнего возраста и выше.

Размер соответствующих надбавок для пенсионеров различается, ведь зависит от возраста. А именно:

для тех, кто достиг 70 лет и выше — ежемесячная доплата составит 300 грн;

для тех лиц, которые достигли 75 и выше — 456 грн;

для, кто достиг 80 лет и выше — 579 грн.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут оформить пенсию "в связи с потерей кормильца" за тех, кто пропал без вести. Известно, какая сумма предусмотрена в 2025 году.

Также рассказывали о случаях, когда пенсионеров могут лишить начисления выплат. По данным ПФУ, при соблюдении определенных правил — удастся восстановить соответствующее право.