Военные на учениях. Фото: Генштаб/Telegram

Украинские военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или выполняющие определенные боевые задачи, имеют право на дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен в месяц. Его размер зависит от продолжительности выполнения таких задач. Для начисления средств необходимы подтверждающие документы, в частности приказ командира и боевой табель.

Новини.LIVE рассказывают, кому полагается эта надбавка и как рассчитывается ее сумма.

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За какие боевые задачи военным выплачивают до 100 000 гривен

По информации агентства Минобороны АрмияInform, военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен в месяц.

Сумма зависит от количества времени, в течение которого военнослужащий выполнял соответствующие задачи. Право на такую выплату могут иметь защитники, которые:

ведут боевые действия на линии соприкосновения;

обнаруживают воздушные цели противника в районах боевых действий;

выполняют боевые полеты;

наносят удары по противнику ракетами, артиллерией или средствами ПВО;

выполняют боевые задачи на территории противника;

поражают воздушные и морские цели;

выполняют боевые задачи на кораблях, катерах и судах;

оказывают медицинскую помощь в районах боевых действий;

отбивают вооруженные нападения на охраняемые объекты;

проводят разминирование в районах выполнения боевых задач.

Важно, что право на дополнительное вознаграждение определяется фактическим выполнением боевых задач и наличием документов, подтверждающих это.

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Как военным начисляют 100 000 гривен боевой доплаты

По объяснению военного финансиста, 100 000 гривен — это максимальная сумма дополнительного вознаграждения за полный календарный месяц непосредственного участия в боевых действиях на передовой.

Если военнослужащий выполнял такие задачи не весь месяц, выплату рассчитывают пропорционально количеству дней. За один день участия в боях получается примерно 3 333 гривны. Для расчета месячную сумму делят на количество календарных дней в соответствующем месяце.

Какие документы необходимы для получения боевой надбавки

Чтобы финансовая служба имела основания начислить военнослужащему дополнительное вознаграждение, необходимо оформить соответствующие документы.

В частности, требуются:

Приказ командира воинской части о привлечении подразделения или конкретного военнослужащего к выполнению боевых задач. Ежемесячный боевой табель, в котором указаны конкретные даты выполнения задач каждым военнослужащим.

Финансист советует военнослужащим уточнять у делопроизводителя или командира роты или батальона, был ли сдан боевой табель за текущий месяц.

Также важно проверить, внесены ли в документ все дни, в течение которых военнослужащий находился на передовой и выполнял боевые задачи. Это поможет избежать ошибок при начислении дополнительного вознаграждения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты могут получить военные при смене места службы. Государство предусматривает подъемную помощь в размере месячного денежного обеспечения для самого защитника и половины этой суммы на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним. Отдельно предусмотрены суточные за каждый день пребывания в пути.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если военному не выплатили боевые. Самого пребывания в районе боевых действий недостаточно для получения этой выплаты. Необходимо, чтобы участие в заданиях соответствовало установленным требованиям и было надлежащим образом подтверждено.