Військові на навчаннях. Фото: Генштаб/Telegram

Українські військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, мають право на додаткову винагороду до 100 000 гривень на місяць. Її розмір залежить від часу виконання таких завдань. Для нарахування коштів необхідні підтвердні документи, зокрема наказ командира та бойовий табель.

Новини.LIVE розповідають, кому належить ця надбавка та як розраховують суму.

Реклама

За які бойові завдання військовим виплачують до 100 000 гривень

За інформацією агентства Міноборони АрміяInform, військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у боях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати додаткову винагороду до 100 000 гривень на місяць.

Сума залежить від кількості часу, протягом якого військовий виконував відповідні завдання. Право на таку виплату можуть мати захисники, які:

ведуть бойові дії на лінії зіткнення;

виявляють повітряні цілі противника в районах бойових дій;

виконують бойові польоти;

завдають ударів по противнику ракетами, артилерією або засобами ППО;

виконують бойові завдання на території противника;

уражають повітряні та морські цілі;

виконують бойові завдання на кораблях, катерах і суднах;

надають медичну допомогу в районах бойових дій;

відбивають збройні напади на об'єкти, які охороняють;

проводять розмінування в районах виконання бойових завдань.

Важливо, що право на додаткову винагороду визначається фактичним виконанням бойових завдань і наявністю документів, які це підтверджують.

Читайте також:

Як військовим нараховують 100 000 гривень бойової доплати

За поясненням військового фінансиста, 100 000 гривень — це максимальна сума додаткової винагороди за повний календарний місяць безпосередньої участі в бойових діях на передовій.

Якщо військовий виконував такі завдання не весь місяць, виплату розраховують пропорційно кількості днів. За один день участі в боях виходить приблизно 3 333 гривні. Для розрахунку місячну суму ділять на кількість календарних днів у відповідному місяці.

Які документи потрібні для отримання бойової надбавки

Щоб фінансова служба мала підстави нарахувати військовому додаткову винагороду, необхідно оформити відповідні документи.

Зокрема, потрібні:

Наказ командира військової частини про залучення підрозділу або конкретного військовослужбовця до виконання бойових завдань. Щомісячний бойовий табель, у якому зазначені конкретні дати виконання завдань кожним військовим.

Фінансист радить військовослужбовцям уточнювати у діловода або командира роти чи батальйону, чи подали бойовий табель за поточний місяць.

Також важливо перевірити, чи внесли до документа всі дні, протягом яких військовий перебував на передовій і виконував бойові завдання. Це допоможе уникнути помилок під час нарахування додаткової винагороди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати можуть отримати військові при зміні місця служби. Держава передбачає підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення для самого захисника та половини цієї суми на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним. Окремо передбачені добові за кожен день перебування в дорозі.

Також Новини.LIVE писали, що робити, якщо військовому не виплатили бойові. Самого перебування в районі бойових дій недостатньо для отримання цієї виплати. Потрібно, щоб участь у завданнях відповідала встановленим вимогам і була належним чином підтверджена.