Пенсии в 2025 году — кому предусмотрена доплата за почетное звание в 590 грн

Человек держит денежные купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому из работников присваивают почетное звание "Заслуженный". Также сообщили, какой размер государственной доплаты к пенсии предусмотрен для такой категории граждан в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из региональных управлений ПФУ.

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Кто из украинцев имеет право на почетное звание "Заслуженный"

По данным фонда, указом президента почетное звание "Заслуженный" присваивается гражданам, которые работают, как правило, не менее десяти лет в экономических и социально-культурных сферах, имеют высокие трудовые достижения и проявляют профессиональное мастерство.

В частности, на такие звания могут претендовать работники образования, социальной сферы, работники сферы здравоохранения, артисты, работники культуры, художники, мастера народного творчества, архитекторы, строители, ученые, юристы, экономисты, энергетики, журналисты, лесники, машиностроители, металлурги, шахтеры, работники промышленности и сельского хозяйства, работники сферы услуг, работники транспорта, работники сферы физической культуры и спорта.

Размер доплаты за почетное звание в 2025 году

Гражданам, которые удостоены соответствующей высокой награды, предоставляется право на льготное пенсионное обеспечение.

Согласно закону №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", предусматривается предоставление надбавки к пенсионной выплате в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году показатель прожиточного минимума остался на прошлогоднем уровне и составляет 2361 грн. Учитывая это, размер соответствующей надбавки к пенсии равен 590 грн.

В ПФУ отмечают, что правом на пенсию за особые заслуги наделены граждане, которые получают:

пенсию по возрасту;

пенсию в связи с инвалидностью;

пенсию в случае потери кормильца;

пенсию за выслугу лет.

Гражданам, которым установлено почетное звание Украины "Заслуженный", для установления пенсии необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд, приложив:

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

удостоверение, где подтверждается присвоение почетного звания.

Представители ПФУ обязаны в десятидневный срок принять решение о пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали, как получить право на ежемесячную надбавку в 292 грн. Такая дополнительная выплата предоставляется за донорство крови и ее компонентов.

Также сообщалось, когда пенсионерам выплачивают пенсию в шестикратном размере авансом. Такая возможность доступна исключительно в случае соблюдения определенных требований.