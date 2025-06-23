Пенсії у 2025 році — кому передбачена доплата за почесне звання у 590 грн

Людина тримає грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому з працівників присвоюють почесне звання "Заслужений". Також повідомили, який розмір державної доплати до пенсії передбачений для такої категорії громадян у 2025 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з регіональних управлінь ПФУ.

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Хто з українців має право на почесне звання "Заслужений"

За даними фонду, указом президента почесне звання "Заслужений" присвоюється громадянам, які працюють, як правило, щонайменше десяти років в економічних та соціально-культурних сферах, мають високі трудові досягнення та проявляють професійну майстерність.

Зокрема, на такі звання можуть претендувати працівники освіти, соціальної сфери, працівники сфери охорони здоров'я, артисти, працівники культури, художники, майстри народної творчості, архітектори, будівельники, науковці, юристи, економісти, енергетики, журналісти, лісовики, машинобудівники, металурги, шахтарі, працівники промисловості та сільського господарства, працівники сфери послуг, працівники транспорту, працівники сфери фізичної культури й спорту.

Розмір доплати за почесне звання у 2025 році

Громадянам, які удостоєні відповідної високої відзнаки, надається право на пільгове пенсійне забезпечення.

Згідно із законом №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", передбачається надання надбавки до пенсійної виплати у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році показник прожиткового мінімуму залишився на минулорічному рівні й становить 2361 грн. З огляду на це, розмір відповідної надбавки до пенсії дорівнює 590 грн.

У ПФУ зауважують, що правом на пенсію за особливі заслуги наділені громадяни, які отримують:

пенсію за віком;

пенсію у зв'язку з інвалідністю;

пенсію у разі втрати годувальника;

пенсію за вислугу років.

Громадянам, яким встановлено почесне звання України "Заслужений", для встановлення пенсії необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду, додавши:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

посвідчення, де підтверджується присвоєння почесного звання.

Представники ПФУ зобов'язані у десятиденний термін ухвалити рішення щодо пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли, як отримати право на щомісячну надбавку у 292 грн. Така додаткова виплата надається за донорство крові та її компонентів.

Також повідомлялося, коли пенсіонерам виплачують пенсію у шестикратному розмірі авансом. Така можливість доступна виключно у разі дотримання певних вимог.