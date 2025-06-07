Пенсії в Україні — ПФУ пояснив, як оформити додаткову виплату у 300 грн

Чоловік та жінка рахують гроші. Фото: Freepik

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, що громадяни можуть отримувати дещо вищі виплати за рахунок різноманітних доплат та надбавок. Однією з додаткових виплат є щомісячна надбавка за донорство крові та її компонентів.

Про особливості такої надбавки йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

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Детальніше про можливість отримання надбавки за донорство

Як зазначають у Пенсійному фонді, питання про призначення відповідної надбавки регулює ст. 21 закону від 30.09.2020 № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Згідно з нормами законодавства, громадяни можуть отримати статус Почесного донора України за регулярні донації крові. Він наділяє правом отримувати щомісячні додаткові виплати до пенсії.

Українцям надають статус Почесного донора виключно за певних умов. А саме за кількість безоплатних донацій крові та плазми крові:

крові — сумарно 40 максимально допустимих доз;

плазми крові — сумарно 60 максимально допустимих доз, заготовлених методом аферезу;

клітин крові — 40 максимально допустимих доз, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) незалежно від часу здійснення відповідних донацій.

"Таким особам видається посвідчення і вручається нагрудний знак "Почесний донор України" в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України. Право на надбавку мають також громадяни України, нагороджені знаком "Почесний донор СРСР", — йдеться у повідомленні.

Ілюстрація. Джерело: ПФУ

Розмір надбавки та як оформити

Розмір надбавки за донорство становить 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

З огляду на розмір прожиткового мінімуму у 2025 році у 2,92 тис. грн, сума відповідної щомісячної надбавки становитиме 292 грн. У разі перегляду рівня прожиткового мінімуму зміниться і розмір доплати.

Для того, щоб оформити додаткові виплати, за умови відповідності вищевказаним критеріям, громадяни мають надати у відділення ПФУ пакет документів. Необхідні:

заява на призначення надбавки за донорство;

паспорт громадянина/будь-який інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документ про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" чи "Почесний донор СРСР".

Зокрема, документ про нагородження знаком "Почесний донор України" громадяни можуть додати самостійно до пенсійної справи в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Раніше ми розповідали, що у серпні деякі громадяни зможуть отримати доплати до пенсій. Розмір разової грошової допомоги до Дня Незалежності України досягатиме 3,1 тис. грн.

Також повідомляли, що Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії у 2025 році. Показник за рік зріс на 7,5% з 2024 роком, однак мінімальний розмір не змінився.