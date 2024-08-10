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Надбавка в 570 гривен — кому из украинцев увеличат пенсию в августе

10 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому в августе начислят доплату в 570 грн
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В августе 2024 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит некоторым гражданам надбавки в 570 гривен. Речь идет о доплате по возрасту, которую назначают при соблюдении ряда критериев.

Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.

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По украинскому законодательству, соответствующую доплату предоставляют гражданам, достигшим возраста старше 80 лет. Ключевым условием является то, что общий размер суммарной ежемесячной пенсионной выплаты лица не превышает 10,34 тыс. гривен.

Доплату будут начислять ежемесячно после достижения 80-летнего возраста. Такая компенсационная доплата относится к перерасчетам, не требующим личного обращения человека.

Прибавка начнет начисляться после достижения пенсионером вышеуказанного возраста, то есть не с начала календарного месяца, а только после даты рождения гражданина.

Поэтому за первый месяц ее могут выплатить не полностью, разве что, если человек родился 1 первого числа.

Другие надбавки по возрасту

Также есть другие суммы надбавок по возрасту, которые начислят более младшим пенсионерам. Однако и суммы повышений будут меньше. Доплаты назначаются гражданам после достижения ими 70 и 75 лет.

Критерии оказания помощи схожи. Необходимо получать пенсию по возрасту и сумма не должна превышать более 10,3 тыс. гривен.

Так, если граждане перешли вышеуказанные возрастные рубежи, то им государство будет гарантировать ежемесячные доплаты в размере:

  • лицам от 70 до 74 лет включительно начислят надбавку в размере 300 гривен;
  • пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также мы писали, что в Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія. Підпису. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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