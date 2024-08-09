Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Частині українців перерахують пенсії — що терміново необхідно зробити arrow

Частині українців перерахують пенсії — що терміново необхідно зробити

9 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з українців мусить терміново звернутися у ПФУ
Жінка похилого віку. Фото: UNIUN
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право на утримання частини пенсії чи збільшення її розміру залежно від змін у житті пенсіонера. Громадяни мають сповіщати про нові обставини у терміновому порядку.

Про такі нюанси йдеться на сайті ПФУ.

Читайте також:

За яких умов пенсіонерам перерахують пенсії

Як зазначають у ПФУ, у деяких випадках українцям перераховують пенсійні виплати. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду зі спеціальною заявою.

Перерахунок розміру виплат здійснюють у таких випадках:

  • у разі початку трудових відносин чи звільнення з роботи;
  • у разі реєстрації чи зняття з обліку як фізособи-підприємця (ФОП);
  • у разі набуття, зміни чи припинення особливого статусу громадянина-пенсіонера.

За наявності вищеперелічених підстав заяву про внесення змін потрібно подати в органи Пенсійного фонду упродовж 10 днів з моменту виникнення змін. Якщо цього не зробити, ПФУ на основі моніторингу інформації за держреєстрами дізнається про зміни сам і матиме право утримувати частину пенсії.

"Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних. Зокрема, інформація про зміну персональних даних потрібна для коректного заповнення документів", — повідомляють у фонді.

Зокрема, відповідне питання регулює ст. 16 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Також пенсіонери зобов’язані звернутися у Пенсійний фонд, якщо:

  • було отримано ID-картку замість паспорта старого зразка;
  • оновлено паспорт у разі втрати старого;
  • змінено прізвище, ім’я, по батькові;
  • отримано новий реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • змінено адресу постійної реєстрації.

Сповістити про відповідні зміни можна:

  • особисто, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;
  • дистанційно через портал чи застосунок ПФУ.

Зокрема, повідомити про зміни можна на веб-порталі, виконавши кілька кроків. А саме:

  • необхідно здійснити авторизацію в особистому кабінеті, застосувавши кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • перейти у розділ "Про пенсійне забезпечення";
  • обрати пункт "Заяву на перерахунок пенсії";
  • внести інформацію у заяву та завантажити відскановані копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки);
  • сформувати заяву та надіслати у Пенсійний фонд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у серпні 2024 року.

Раніше експерти пояснили, на які пенсійні виплати можна буде розраховувати у майбутньому з нинішньою оплатою праці. А саме — йдеться про середню та порівняно високу заробітну плату у 15, 20 або 30 тисяч на місяць.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери фінанси гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:05 Вирощував цибулю в Білорусі — у Німеччині депутата оштрафували на 20 тисяч євро

07:01 Мінус 3 тис. грн — клієнти ПриватБанку втрачають гроші у терміналах

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

06:35 Дружина Тімура Мірошниченка зізналась, як їхні батьки відреагували на прийомних дітей

06:30 Суд проти ухилянта — як йому надсилатимуть повістки

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Новина з фото

06:30 В Україні впали ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:20 Трамп та Гарріс підтвердили участь у дебатах на каналі ABC у вересні

Оновлено

06:15 Комбінована атака на Україну — Росія погрожує ракетами "червоним" областям

06:10 Частині українців перерахують пенсії — що терміново необхідно зробити

06:07 Катастрофічні ціни на все — скільки у Львові витрачають грошей на продукти та комуналку

07:05 Вирощував цибулю в Білорусі — у Німеччині депутата оштрафували на 20 тисяч євро

07:01 Мінус 3 тис. грн — клієнти ПриватБанку втрачають гроші у терміналах

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

06:35 Дружина Тімура Мірошниченка зізналась, як їхні батьки відреагували на прийомних дітей

06:30 Суд проти ухилянта — як йому надсилатимуть повістки

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Новина з фото

06:30 В Україні впали ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у серпні

06:20 Трамп та Гарріс підтвердили участь у дебатах на каналі ABC у вересні

Оновлено

06:15 Комбінована атака на Україну — Росія погрожує ракетами "червоним" областям

06:10 Частині українців перерахують пенсії — що терміново необхідно зробити

06:07 Катастрофічні ціни на все — скільки у Львові витрачають грошей на продукти та комуналку

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні