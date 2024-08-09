Пенсії в Україні — хто з українців мусить терміново звернутися у ПФУ

Жінка похилого віку. Фото: UNIUN

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право на утримання частини пенсії чи збільшення її розміру залежно від змін у житті пенсіонера. Громадяни мають сповіщати про нові обставини у терміновому порядку.

Про такі нюанси йдеться на сайті ПФУ.

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Як зазначають у ПФУ, у деяких випадках українцям перераховують пенсійні виплати. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду зі спеціальною заявою.

Перерахунок розміру виплат здійснюють у таких випадках:

у разі початку трудових відносин чи звільнення з роботи;

у разі реєстрації чи зняття з обліку як фізособи-підприємця (ФОП);

у разі набуття, зміни чи припинення особливого статусу громадянина-пенсіонера.

За наявності вищеперелічених підстав заяву про внесення змін потрібно подати в органи Пенсійного фонду упродовж 10 днів з моменту виникнення змін. Якщо цього не зробити, ПФУ на основі моніторингу інформації за держреєстрами дізнається про зміни сам і матиме право утримувати частину пенсії.

"Щоб не втратити право на виплати, пенсіонери повинні обов’язково інформувати Пенсійний фонд про зміну персональних даних. Зокрема, інформація про зміну персональних даних потрібна для коректного заповнення документів", — повідомляють у фонді.

Зокрема, відповідне питання регулює ст. 16 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Також пенсіонери зобов’язані звернутися у Пенсійний фонд, якщо:

було отримано ID-картку замість паспорта старого зразка;

оновлено паспорт у разі втрати старого;

змінено прізвище, ім’я, по батькові;

отримано новий реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

змінено адресу постійної реєстрації.

Сповістити про відповідні зміни можна:

особисто, відвідавши сервісний центр Пенсійного фонду;

дистанційно через портал чи застосунок ПФУ.

Зокрема, повідомити про зміни можна на веб-порталі, виконавши кілька кроків. А саме:

необхідно здійснити авторизацію в особистому кабінеті, застосувавши кваліфікований електронний підпис (КЕП);

перейти у розділ "Про пенсійне забезпечення";

обрати пункт "Заяву на перерахунок пенсії";

внести інформацію у заяву та завантажити відскановані копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки);

сформувати заяву та надіслати у Пенсійний фонд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у серпні 2024 року.

Раніше експерти пояснили, на які пенсійні виплати можна буде розраховувати у майбутньому з нинішньою оплатою праці. А саме — йдеться про середню та порівняно високу заробітну плату у 15, 20 або 30 тисяч на місяць.