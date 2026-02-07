Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Надбавка к пенсии в 1,29 тыс. грн — кто имеет право в 2026 году

Надбавка к пенсии в 1,29 тыс. грн — кто имеет право в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 06:10
Доплаты к пенсиям 2026 — кто получит надбавку в 1,29 тыс. грн и перечень документов
Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году, учитывая новые показатели в государственном бюджете, изменились различные надбавки к пенсионным выплатам ряда категорий граждан. В частности, некоторые имеют право на повышенную доплату в 1,29 тыс. грн.

О том, кто может получить соответствующую доплату, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена доплата к пенсии в 1,29 тыс. грн

По данным фонда, на дополнительную финансовую поддержку от государства имеют право военные пенсионеры, которые уже не служат и содержат нетрудоспособных членов семьи. Соответствующую надбавку предоставляют с учетом количества иждивенцев и их социального статуса к следующим видам пенсионных выплат:

  1. Пенсия за выслугу лет для неработающих лиц;
  2. Пенсия по инвалидности для неработающих лиц.

Назначают дополнительные суммы для граждан из числа военнослужащих (кроме военных срочной службы), которые принадлежали к рядовому, сержантскому, старшинскому и офицерскому составу, лицам, а сейчас имеют право на пенсию.

Как пояснили в ПФУ, список нетрудоспособных членов семьи, за которых предоставляют право на доплату, содержится в подпунктах "а" - "д" ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно правилам, соответствующие доплаты назначают на каждого нетрудоспособного гражданина, находящегося на содержании, в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Показатель в 2026 году повысили до 2 595 грн, поэтому размер надбавки также вырос и сейчас составляет 1 297 грн.

Дополнительную сумму начисляют только на тех членов семьи, которые не имеют пенсионных выплат, помощи лицам с инвалидностью, выплат для одиноких матерей.

При наличии двух и более пенсионеров за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на совместном содержании, будут начислять надбавку только одному из пенсионеров по их выбору.

Как получить надбавку и перечень документов

В случае соответствия вышеуказанным условиям граждане должны обратиться в ПФУ за оформлением надбавки. Заранее необходимо подготовить следующие документы:

  • украинский паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • документы с подтверждением родственных связей с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решение суда);
  • документы о содержании нетрудоспособных членов семьи заявителем;
  • информацию о совместном проживании (один адрес);
  • документы с подтверждением, что заявитель не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода), не служит.

Иногда требуют копию документа об увольнении с работы (трудовая книжка/договоры (контракт о несении службы).

Ранее мы сообщали, кому из граждан предоставляют специальные доплаты к пенсиям в размере более 2,5 тыс. грн. В этом году речь идет повышенный размер дополнительной выплаты.

Еще рассказывали, что поскольку в 2026 году вырос прожиточный минимум, от которого зависят пенсии, повысились некоторые доплаты. Известно, кто получает на 1,5 тыс. грн больше.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации