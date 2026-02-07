Доплаты к пенсиям 2026 — кто получит надбавку в 1,29 тыс. грн и перечень документов

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году, учитывая новые показатели в государственном бюджете, изменились различные надбавки к пенсионным выплатам ряда категорий граждан. В частности, некоторые имеют право на повышенную доплату в 1,29 тыс. грн.

О том, кто может получить соответствующую доплату, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кому предусмотрена доплата к пенсии в 1,29 тыс. грн

По данным фонда, на дополнительную финансовую поддержку от государства имеют право военные пенсионеры, которые уже не служат и содержат нетрудоспособных членов семьи. Соответствующую надбавку предоставляют с учетом количества иждивенцев и их социального статуса к следующим видам пенсионных выплат:

Пенсия за выслугу лет для неработающих лиц; Пенсия по инвалидности для неработающих лиц.

Назначают дополнительные суммы для граждан из числа военнослужащих (кроме военных срочной службы), которые принадлежали к рядовому, сержантскому, старшинскому и офицерскому составу, лицам, а сейчас имеют право на пенсию.

Как пояснили в ПФУ, список нетрудоспособных членов семьи, за которых предоставляют право на доплату, содержится в подпунктах "а" - "д" ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно правилам, соответствующие доплаты назначают на каждого нетрудоспособного гражданина, находящегося на содержании, в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Показатель в 2026 году повысили до 2 595 грн, поэтому размер надбавки также вырос и сейчас составляет 1 297 грн.

Дополнительную сумму начисляют только на тех членов семьи, которые не имеют пенсионных выплат, помощи лицам с инвалидностью, выплат для одиноких матерей.

При наличии двух и более пенсионеров за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на совместном содержании, будут начислять надбавку только одному из пенсионеров по их выбору.

Как получить надбавку и перечень документов

В случае соответствия вышеуказанным условиям граждане должны обратиться в ПФУ за оформлением надбавки. Заранее необходимо подготовить следующие документы:

украинский паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы с подтверждением родственных связей с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решение суда);

документы о содержании нетрудоспособных членов семьи заявителем;

информацию о совместном проживании (один адрес);

документы с подтверждением, что заявитель не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода), не служит.

Иногда требуют копию документа об увольнении с работы (трудовая книжка/договоры (контракт о несении службы).

