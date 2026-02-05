Доплаты к пенсиям в 2026 году — кому государство гарантирует дополнительные 2,5 тыс. грн

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году отдельные категории граждан имеют право на специальные доплаты к пенсиям от государства. Благодаря повышению прожиточного минимума размер одной из выплат вырос до более 2,5 тыс. грн в месяц.

Об особенностях назначения соответствующей доплаты рассказывают Новини.LIVE.

Кому предусмотрена доплата к пенсии в более 2,5 тыс. грн

Согласно статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", специальная ежемесячная доплата:

привязана к прожиточному минимуму;

установлена в размере 2 595 грн ежемесячно;

предусмотрена для пенсионеров из отдельных зон проживания.

Речь идет о доплате для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного отселения или гарантированного добровольного переселения.

В этом году право на соответствующую надбавку имеют граждане, которые проживали или работали на вышеуказанных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. Кроме того, необходимо иметь официальный статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Установить, что в 2026 году доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зонеобязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, в размере 2595 гривен", — говорится в статье.

Кому из пенсионеров не назначают доплату

Согласно нормам закона, доплата не предусмотрена для пенсионеров, которые после катастрофы на ЧАЭС выехали из загрязненных зон, и вернулись обратно, а также тем, кто переехал или зарегистрировался на этих территориях уже после аварии.

Право на доплату за проживание не предоставляется в случае трудоустройства (занятости) гражданина за пределами зоны безусловного (обязательного) отселения и зоны гарантированного добровольного отселения, если это подтверждено данными Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Для оформления надбавки необходимо подтвердить проживание в таких зонах. Если данные об адресе проживания отсутствуют в Едином демографическом реестре или в базе миграционной службы, то необходимо обратиться в орган регистрации и подать личные документы.

Для внесения данных о проживании можно обратиться в ЦПАУ, сельский или поселковый совет.

Нужно взять:

паспорт и данные о регистрации;

домовую книгу;

другие документы с подтверждением места жительства.

После этого нужно подать заявление в ПФУ о начислении доплаты.

По информации правительства, на радиационно загрязненных территориях проживают около 105 тысяч пенсионеров. Дополнительный объем расходов бюджета на обеспечение повышения выплат в этом году достигает 300 млн грн.

