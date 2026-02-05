Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Более 2,5 тыс. грн к основной пенсии — кто имеет право

Более 2,5 тыс. грн к основной пенсии — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:10
Доплаты к пенсиям в 2026 году — кому государство гарантирует дополнительные 2,5 тыс. грн
Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году отдельные категории граждан имеют право на специальные доплаты к пенсиям от государства. Благодаря повышению прожиточного минимума размер одной из выплат вырос до более 2,5 тыс. грн в месяц.

Об особенностях назначения соответствующей доплаты рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кому предусмотрена доплата к пенсии в более 2,5 тыс. грн

Согласно статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", специальная ежемесячная доплата:

  • привязана к прожиточному минимуму;
  • установлена в размере 2 595 грн ежемесячно;
  • предусмотрена для пенсионеров из отдельных зон проживания.

Речь идет о доплате для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зоне безусловного отселения или гарантированного добровольного переселения.

В этом году право на соответствующую надбавку имеют граждане, которые проживали или работали на вышеуказанных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. Кроме того, необходимо иметь официальный статус лица, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Установить, что в 2026 году доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зонеобязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, в связи с чем лицу предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, в размере 2595 гривен", — говорится в статье.

Кому из пенсионеров не назначают доплату

Согласно нормам закона, доплата не предусмотрена для пенсионеров, которые после катастрофы на ЧАЭС выехали из загрязненных зон, и вернулись обратно, а также тем, кто переехал или зарегистрировался на этих территориях уже после аварии.

Право на доплату за проживание не предоставляется в случае трудоустройства (занятости) гражданина за пределами зоны безусловного (обязательного) отселения и зоны гарантированного добровольного отселения, если это подтверждено данными Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Для оформления надбавки необходимо подтвердить проживание в таких зонах. Если данные об адресе проживания отсутствуют в Едином демографическом реестре или в базе миграционной службы, то необходимо обратиться в орган регистрации и подать личные документы.

Для внесения данных о проживании можно обратиться в ЦПАУ, сельский или поселковый совет.

Нужно взять:

  • паспорт и данные о регистрации;
  • домовую книгу;
  • другие документы с подтверждением места жительства.

После этого нужно подать заявление в ПФУ о начислении доплаты.

По информации правительства, на радиационно загрязненных территориях проживают около 105 тысяч пенсионеров. Дополнительный объем расходов бюджета на обеспечение повышения выплат в этом году достигает 300 млн грн.

Ранее мы писали, что в 2026 году изменились размеры минимальных пенсий для части граждан из-за роста прожиточного минимума. В связи с этим некоторые теперь получают на 1,5 тыс. грн больше.

Также сообщалось, что министр социальной политики Денис Улютин рассказал, почему в 2026 году некоторым пенсионерам приостановили начисление пенсионных выплат. Также известно, как их восстановить.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации