Доплати до пенсій 2026 — хто отримає надбавку у 1,29 тис. грн та перелік документів

Жінка та чоловік пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2026 році, з огляду на нові показники у державному бюджеті, змінилися різноманітні надбавки до пенсійних виплат низки категорій громадян. Зокрема, дехто має право на підвищену доплату у 1,29 тис. грн.

Про те, хто може отримати відповідну доплату, розповідають Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Реклама

Читайте також:

Кому передбачена доплата до пенсії у 1,29 тис. грн

За даними фонду, на додаткову фінансову підтримку від держави мають право військові пенсіонери, які вже не служать та утримують непрацездатних членів родини. Відповідну надбавку надають з урахуванням кількості утриманців і їхнього соціального статусу до таких видів пенсійних виплат:

Пенсія за вислугу років для непрацюючих осіб; Пенсія з інвалідності для непрацюючих осіб.

Призначають додаткові суми для громадян з числа військовослужбовців (крім військових строкової служби), які належали до рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, а нині мають право на пенсію.

Як пояснили у ПФУ, список непрацездатних членів родини, за яких надають право на доплату, міститься у підпунктах "а" — "д" ст. 30 закону №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з правилами, відповідні доплати призначають на кожного непрацездатного громадянина, що перебуває на утримання, у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Показник у 2026 році підвищили до 2 595 грн, тому розмір надбавки також зріс і нині становить 1 297 грн.

Додаткову суму нараховують тільки на тих членів родини, які не мають пенсійних виплат, допомоги особам з інвалідністю, виплат для самотніх матерів.

У разі наявності двох і більше пенсіонерів за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на спільному утриманні, нараховуватимуть надбавку тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Як отримати надбавку та перелік документів

У разі відповідності вищевказаним умовам громадяни мають звернутися до ПФУ за оформленням надбавки. Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

український паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи з підтвердженням родинних зв’язків з годувальником (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/рішення суду);

документи про утримання непрацездатних членів сім’ї заявником;

інформацію про спільне проживання (одна адреса);

документи з підтвердженням, що заявник не працює (не здійснює діяльність, пов’язану з отриманням доходу), не служить.

Іноді вимагають копію документа про звільнення з роботи (трудова книжка/договори (контракт про несення служби).

Раніше ми повідомляли, кому з громадян надають спеціальні доплати до пенсій у розмірі понад 2,5 тис. грн. Цьогоріч йдеться підвищений розмір додаткової виплати.

Ще розповідали, що оскільки у 2026 році зріс прожитковий мінімум, від якого залежать пенсії, підвищились деякі доплати. Відомо, хто отримує на 1,5 тис. грн більше.