Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Германии действует специальная доплата к пенсии для людей, которые много лет работали, но получали невысокие доходы. Ее размер может достигать примерно 500 евро в месяц. В то же время для получения денег необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа и соответствовать требованиям по доходам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DGB.

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Кто может получить доплату к пенсии в Германии

В Германии предусмотрена Grundrente — специальная надбавка к государственной пенсии для людей с длительным страховым стажем и невысокими доходами. Ее ввели в 2021 году, чтобы поддержать граждан, которые много лет работали, воспитывали детей или ухаживали за родственниками, но из-за небольших доходов получили низкие пенсионные выплаты.

Для получения доплаты необходимо иметь не менее 33 лет так называемого страхового стажа (Grundrentenzeiten). К нему могут зачисляться периоды официальной работы с уплатой обязательных взносов, воспитания детей, ухода за людьми, а также отдельные периоды болезни и реабилитации.

Полный размер надбавки предусмотрен при наличии 35 лет такого стажа. Если у человека от 33 до 35 лет, доплату рассчитывают по специальной шкале.

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Однако одного только стажа недостаточно. Средний заработок человека в течение трудовой жизни также должен соответствовать установленным пределам. В частности, для расчета доплаты учитываются периоды, когда заработок составлял не менее 30% от среднего дохода застрахованных в Германии, а общий средний показатель не превышал 80%.

Сколько денег могут доплатить к пенсии

Размер Grundrente не одинаков для всех получателей. Его определяют индивидуально в зависимости от страхового стажа, заработка и уплаченных взносов.

По расчетам DGB, максимальная доплата может составить примерно 500 евро в месяц. В то же время фактическая сумма часто ниже. По данным Немецкого пенсионного страхования, в конце 2024 года средний размер такой надбавки составлял около 97 евро в месяц.

Также при определении окончательной суммы проверяются доходы пенсионера и его супруга или супруги. В 2026 году для одинокого человека полная доплата возможна, если соответствующий месячный доход не превышает 1 492 евро. Для супругов этот предел составляет 2 327 евро совокупного дохода.

Если доход превышает установленные пределы, надбавку могут уменьшить или вообще не выплачивать. В то же время имущество человека само по себе не является основанием для отказа в Grundrente.

Могут ли украинцы получить немецкую доплату

Украинцы, которые официально работали в Германии и платили взносы в местную пенсионную систему, также могут интересоваться правом на Grundrente. Однако для них есть важная особенность, касающаяся страхового стажа.

Немецкое пенсионное страхование позволяет учитывать для выполнения требования о 33 годах отдельные периоды работы в других странах ЕС, а также в государствах, с которыми у Германии заключены соответствующие международные соглашения. Однако Украина пока относится к странам, с которыми действующего соглашения о социальном обеспечении нет. Документ, подписанный в 2018 году, до сих пор не вступил в силу.

Поэтому годы работы в Украине нельзя автоматически прибавить к немецкому страховому стажу для получения этой надбавки. В то же время, если у человека есть необходимые периоды страхования в Германии и других странах, соответствующие правилам, он может претендовать на выплату при соблюдении остальных условий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре отдельные пенсионеры могут получить дополнительно от 908 до 1 038 грн. Размер надбавки зависит от количества детей, которых человек воспитал как минимум до шестилетнего возраста. Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на нее.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам предусмотрены ежемесячные доплаты в размере около 1 500 грн. Право на такие выплаты зависит от установленных законом условий и категории получателя. Поэтому пенсионерам стоит проверить, относятся ли они к числу тех, кому назначается дополнительная поддержка.