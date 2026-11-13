Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році багатодітні матері можуть отримувати більшу щомісячну надбавку до пенсії. Її розмір залежить від кількості вихованих дітей і прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо бюджетні показники затвердять, максимальна доплата становитиме 1 151,20 грн, а перерахунок уже призначених виплат Пенсійний фонд проведе автоматично.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто має право на надбавку до пенсії за дітей

Відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", право на спеціальну доплату мають матері, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

При цьому враховуються не лише рідні, а й офіційно усиновлені діти. Якщо мати померла або її позбавили батьківських прав, а дітей до шестирічного віку виховував батько, право на таку виплату може отримати він.

Надбавку призначають додатково до пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

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Сума залежить від кількості вихованих дітей. За п’ятьох дітей передбачено 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожну наступну дитину додається ще один відсотковий пункт. Максимальний розмір доплати становить 40% — для тих, хто виховав десятьох і більше дітей.

Скільки доплачуватимуть багатодітним матерям у 2027 році

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік передбачено збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб із 2 595 до 2 878 грн. Це на 283 грн більше, ніж у 2026 році.

Оскільки розмір надбавки за особливі заслуги прив’язаний до цього показника, після його підвищення мають зрости й відповідні пенсійні виплати.

Якщо запропоновані бюджетні показники затвердять, суми становитимуть:

п’ятеро дітей — 1 007,30 грн замість 908,25 грн;

шестеро дітей — 1 036,08 грн замість 934,20 грн;

семеро дітей — 1 064,86 грн замість 960,15 грн;

восьмеро дітей — 1 093,64 грн замість 986,10 грн;

дев’ятеро дітей — 1 122,42 грн замість 1 012,05 грн;

десятеро і більше дітей — 1 151,20 грн замість 1 038 грн.

Таким чином, щомісячна доплата може збільшитися приблизно на 99–113 грн залежно від кількості дітей.

Водночас ці суми поки не остаточні. Вони розраховані на основі показників проєкту Держбюджету-2027. Остаточний розмір надбавок залежатиме від затвердження прожиткового мінімуму.

Чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку виплат

Пенсіонеркам, які вже отримують надбавку за особливі заслуги, не потрібно повторно подавати заяву через збільшення прожиткового мінімуму. Відповідно до статті 5 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", Пенсійний фонд здійснює перерахунок автоматично з дати встановлення нового показника.

Інша ситуація у жінок, які мають право на таку доплату, але раніше її не оформлювали. Їм необхідно звернутися до територіального органу ПФУ із заявою та документами, що підтверджують народження або усиновлення п’ятьох і більше дітей та їхнє виховання до шестирічного віку.

Заяву можна подати в електронній або паперовій формі. Пенсійний фонд має розглянути документи та ухвалити рішення про призначення виплати або відмову протягом 10 днів після отримання повного пакета.

Також закон передбачає виплату частини надбавки непрацездатним членам сім’ї у разі смерті її отримувача. Якщо такий член сім’ї один, розмір становить 70% надбавки померлого, якщо двоє або більше — 90%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому у листопаді 2026 року можуть призначити підвищену мінімальну пенсію від 6 800 грн. Йдеться про громадян з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, та дітей з інвалідністю внаслідок аварії. Для оформлення виплат потрібно підтвердити відповідний статус і подати необхідні документи до Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких умов ПФУ може призупинити пенсійні виплати чоловікам. Зокрема, окремим громадянам віком від 25 до 60 років із другою або третьою групами інвалідності потрібно пройти повторне медичне оцінювання. Якщо не виконати цю вимогу без поважних причин, виплати можуть тимчасово припинити.