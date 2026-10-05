Пенсії в Україні: кому передбачені щомісячні виплати у 5 670 грн

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні цього року деякі громадяни отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 5 670 грн. Відповідну виплату призначають, зокрема, за особливі заслуги перед Україною і нараховують як доповнення до базової пенсії, щорічно переглядаючи розмір. Таким правом наділені кілька категорій осіб.

Про те, хто саме має право на доплату, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Кому передбачені 5 670 грн до пенсії

Додаткові соціальні блага парламент встановив кілька років тому для нарахування на постійній основі громадянам, які постраждали від репресій у радянські часи. Йдеться про:

Офіційно реабілітованих осіб; Учасників боротьби за незалежність країни у XX столітті; Незаконно ув’язнених, примусово направлених до психіатричних установ/позбавлених волі з політичних мотивів.

Додаткові суми коштів надають громадянам за рішенням парламенту відповідно до законів:

"Про внесення змін до законів України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";

"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" стосовно борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб".

Ініціатива з надання грошових виплат є свідченням поваги та вдячності з боку українського народу за внесок вищеперелічених категорій громадян у розвиток державності.

Читайте також:

Як визначають розмір додаткової виплати

У 2023 році Верховна Рада підтримала закон про надання борцям за незалежність України у ХХ столітті щомісячної доплати у сумі 4 200 грн.

"Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі 4200 гривень", — йшлося у законі.

Оскільки виплата кілька разів підлягала щорічній індексації, сума надбавки істотно зросла. Нині завдяки щорічному осучасненню виплат розмір додаткової пенсії зріс до 5 667 грн.

Важливо те, що відповідна сума окремо додається до основної пенсії. Щомісячні надходження не впливають на жодні пільги чи матеріальну допомогу.

Як оформити додаткову пенсію у 2026 році

Для того, щоб отримати пенсію за особливі заслуги, потрібно звернутися до теруправління Пенсійного фонду України (ПФУ) за:

місцем проживання;

місцем отримання пенсії.

Там слід подати відповідну заяву та документи з підтвердженням статусу реабілітованої особи/учасника визвольного руху.

У разі погодження надання виплат ПФУ призначить додаткову пенсію з дати звернення або з часу отримання права на неї, однак не пізніше року після цього.

Водночас, якщо громадянин має право одразу на кілька видів виплат за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то матимее право обрати лише одну. Як правило, призначають найбільш вигідну.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році передбачається надання посиленої підтримки тим, хто втратив захисника на фронті. Якщо пенсію призначено для двох і більше осіб, окрім батьків, дружин чи чоловіків, то за таких умов нададуть мінімальну суму фінансової підтримки у 10 020 грн. У 2025 році пенсія становила 6 100 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що деяким громадянам держава встановлює мінімальну пенсійну виплату, і доплачують, якщо сума менша. Йдеться про затверджені державні виплати у 4 050 грн та 4 213 грн. Для того, щоб ПФУ почав нараховувати доплати, необхідно досягнути 70-річчя та накопичити достатньо стажу за свою трудову діяльність.