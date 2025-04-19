Пенсии в Украине — кто по состоянию здоровья получит доплату почти в 1 тыс. грн

Пожилая женщина на одной из улиц Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государство предоставляет финансовую помощь почти в 1 тыс. грн ежемесячно некоторым гражданам пожилого возраста в 2025 году. Речь идет о надбавке к пенсиям для лиц, которые имеют проблемы со здоровьем и остались одинокими в конце жизни.

Такая норма прописана в законе 1664-IX.

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Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц и решения правительства". Согласно ему, денежная помощь предусмотрена одиноким и больным гражданам, возраст которых превышает 80 лет.



Для получения права на ежемесячную надбавку к пенсии граждане должны соответствовать следующим требованиям:

пенсионер достиг 80 лет;

гражданин проживает самостоятельно;

медицински доказана необходимость постороннего ухода по состоянию здоровья;

начисляют пенсию по возрасту.

Как отмечается, не все граждане, которые имеют проблемы со здоровьем, смогут получить соответствующую помощь. Выплата не предусмотрена в случае, если человеку выплачивают пенсию по инвалидности.

Размер надбавки и как правильно оформить

Размер выплаты одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году размер прожиточного минимума остался на уровне предыдущего года и составляет 2361 грн. То есть размер соответствующей ежемесячной доплаты к пенсии равен 944 грн.

Для оформления надбавки необходимо обратиться в отдел Пенсионного фонда. Перед этим гражданин должен посетить медучреждение, ведь необходимость постоянного постороннего ухода должна быть утверждена выводами врачей и подтверждена документально.

В ПФУ нужно предоставить, кроме заявления, следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

заключение врачебно-консультативной комиссии, где указана необходимость регулярного постороннего ухода;

выписка из ПФУ о том, что гражданин не получает надбавки по уходу к пенсии.

"Выплата государственной социальной помощи на уход и покрытие расходов на ее доставку осуществляются за счет средств государственного бюджета", — отмечается в законе.

Ранее мы писали, что даже со средним доходом украинцы будут иметь право на пенсию, которая не превысит 5,27 тыс. грн. Речь идет о зарплате в 18,6 тыс. грн.

Также сообщали о надбавках к пенсии в 1,18 тыс. грн. Такую сумму доплачивают за содержание нетрудоспособных членов семьи военным пенсионерам.