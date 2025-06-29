Пенсии в Украине — какая доплата предусмотрена за звание Народный в 2025 году

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ряд категорий работников имеют право при определенных обстоятельствах получить почетное звание "Народный". Известно, какой размер государственной доплаты к пенсии гарантирует закон за соответствующее звание в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто из граждан имеет право на почетное звание "Народный"

По правилам, почетное звание "Народный артист Украины" присваивает президент в рамках закона "О государственных наградах Украины".

В частности, на соответствующее звание могут претендовать режиссеры, артисты театра, кино, эстрады, цирка, профессиональных ансамблей и хоровых коллективов, дирижеры оркестров, композиторы, музыканты, дикторы телевидения и радиовещания, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кинолент, имеющих международное признание.

Согласно закону о государственных наградах, почетное звание "Народный" могут предоставлять не ранее чем через десять лет после присвоения звания "Заслуженный".

Размер доплаты к пенсии за почетное звание в 2025 году

Гражданам, которые удостоены соответствующей награды, предоставляется право на льготное пенсионное обеспечение.

Согласно закону №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", предусматривается назначение доплаты к пенсии в размере 36% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн. Учитывая это, размер надбавки к пенсии за соответствующее звание равен 849 грн.

Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, которым назначена:

пенсия по возрасту;

пенсия в связи с инвалидностью;

пенсия в случае потери кормильца;

пенсия за выслугу лет.

Граждане, получившие почетное звание Украины "Народный", для установления пенсии должны обратиться с заявлением в ПФУ, приложив:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

удостоверение с подтверждением присвоения соответствующего почетного звания.

Ранее мы писали, кому из украинцев присваивают почетные звания. В ПФУ назвали размер доплаты, которая предусмотрена в 2025 году.

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