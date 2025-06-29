Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Надбавка к пенсии в 850 грн — кто получает в 2025 году

Надбавка к пенсии в 850 грн — кто получает в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:10
Пенсии в Украине — какая доплата предусмотрена за звание Народный в 2025 году
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто из граждан имеет право на почетное звание "Народный" Размер доплаты к пенсии за почетное звание в 2025 году

В Украине ряд категорий работников имеют право при определенных обстоятельствах получить почетное звание "Народный". Известно, какой размер государственной доплаты к пенсии гарантирует закон за соответствующее звание в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кто из граждан имеет право на почетное звание "Народный"

По правилам, почетное звание "Народный артист Украины" присваивает президент в рамках закона "О государственных наградах Украины".

В частности, на соответствующее звание могут претендовать режиссеры, артисты театра, кино, эстрады, цирка, профессиональных ансамблей и хоровых коллективов, дирижеры оркестров, композиторы, музыканты, дикторы телевидения и радиовещания, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кинолент, имеющих международное признание.

Согласно закону о государственных наградах, почетное звание "Народный" могут предоставлять не ранее чем через десять лет после присвоения звания "Заслуженный".

Размер доплаты к пенсии за почетное звание в 2025 году

Гражданам, которые удостоены соответствующей награды, предоставляется право на льготное пенсионное обеспечение.

Согласно закону №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", предусматривается назначение доплаты к пенсии в размере 36% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн. Учитывая это, размер надбавки к пенсии за соответствующее звание равен 849 грн.

Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, которым назначена:

  • пенсия по возрасту;
  • пенсия в связи с инвалидностью;
  • пенсия в случае потери кормильца;
  • пенсия за выслугу лет.

Граждане, получившие почетное звание Украины "Народный", для установления пенсии должны обратиться с заявлением в ПФУ, приложив:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • удостоверение с подтверждением присвоения соответствующего почетного звания.

Ранее мы писали, кому из украинцев присваивают почетные звания. В ПФУ назвали размер доплаты, которая предусмотрена в 2025 году.

Также мы рассказывали, кто имеет право на помощь для минимальной пенсии в 16,8 тыс. грн. Соответствующую выплату назначают некоторым лицам с инвалидностью вследствие войны.

выплаты пенсии ПФУ деньги артисты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации