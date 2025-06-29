Пенсии в Украине — какая доплата предусмотрена за звание Народный в 2025 году

Надбавка к пенсии в 850 грн — кто получает в 2025 году
В Украине ряд категорий работников имеют право при определенных обстоятельствах получить почетное звание "Народный". Известно, какой размер государственной доплаты к пенсии гарантирует закон за соответствующее звание в 2025 году.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто из граждан имеет право на почетное звание "Народный"
По правилам, почетное звание "Народный артист Украины" присваивает президент в рамках закона "О государственных наградах Украины".
В частности, на соответствующее звание могут претендовать режиссеры, артисты театра, кино, эстрады, цирка, профессиональных ансамблей и хоровых коллективов, дирижеры оркестров, композиторы, музыканты, дикторы телевидения и радиовещания, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кинолент, имеющих международное признание.
Согласно закону о государственных наградах, почетное звание "Народный" могут предоставлять не ранее чем через десять лет после присвоения звания "Заслуженный".
Размер доплаты к пенсии за почетное звание в 2025 году
Гражданам, которые удостоены соответствующей награды, предоставляется право на льготное пенсионное обеспечение.
Согласно закону №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", предусматривается назначение доплаты к пенсии в размере 36% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн. Учитывая это, размер надбавки к пенсии за соответствующее звание равен 849 грн.
Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, которым назначена:
- пенсия по возрасту;
- пенсия в связи с инвалидностью;
- пенсия в случае потери кормильца;
- пенсия за выслугу лет.
Граждане, получившие почетное звание Украины "Народный", для установления пенсии должны обратиться с заявлением в ПФУ, приложив:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- удостоверение с подтверждением присвоения соответствующего почетного звания.
Ранее мы писали, кому из украинцев присваивают почетные звания. В ПФУ назвали размер доплаты, которая предусмотрена в 2025 году.
Также мы рассказывали, кто имеет право на помощь для минимальной пенсии в 16,8 тыс. грн. Соответствующую выплату назначают некоторым лицам с инвалидностью вследствие войны.
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