Доплата 50% від мінімальної пенсії: хто може отримати та список документів

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році норми українського пенсійного законодавства передбачають надання за низки життєвих обставин в основному незначних доплат до пенсій, водночас особливій категорії громадян можуть надавати 50% від мінімальної пенсії в країні. Таку доплату нараховують виключно у разі виконання певних умов.

Про те, хто може оформити відповідну доплату у вересні, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто може отримати половину мінімальної пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), лише одній категорії громадян можуть призначити доплату у 50% від суми мінімальної пенсії у 2026 році. Таке право мають колишні військовослужбовці за умови утримання непрацездатних рідних, тоді як звичайні громадяни за аналогічних обставин (утримання неповнолітніх) можуть отримати лише 150 грн.

Умови нарахування таких доплат прописані у законі №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

За даними ПФУ, держава гарантує надбавки військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім тих, хто несе строкову службу.

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Призначають доплати до таких видів пенсії:

до пенсії за вислугу років — для тих, хто вже не працює;

до пенсії з інвалідності — для тих, хто має інвалідність І-ІІІ групи.

Проте призначити додаткову суму можуть тільки за умови дотримання чітких правил. Такі надбавки передбачені лише за утримання тих громадян, які не отримують інших видів держпідтримки. Йдеться про:

Пенсію за віком;

Соцдопомогу для тих, хто позбавлений права на пенсію;

Соціальну виплату для осіб з інвалідністю;

Допомогу для осіб з інвалідністю з дитинства/дітей з інвалідністю;

Соцдопомогу для дітей (для самотніх матерів/батьків).

У разі одночасного права на пенсію та різні види соцдопомоги, громадянин зможе обрати лише одну.

Як визначають розмір набавки до пенсії

Згідно з нормами законодавства, доплата для непрацюючих військових пенсіонерів за утримання непрацездатних встановлена на рівні 50% від рівня прожиткового мінімуму (мінімальної пенсії) станом на 1 січня календарного року.

У 2026 році прожитковий мінімум для таких категорій громадян зріс з 2 361 грн до 2 595 грн. Через це підвищилась сума надбавки. У вересні розмір доплати становить 1 297 грн.

Які потрібні документи для оформлення надбавки

Щоб оформити виплати, необхідно зібрати спеціальний пакет документів та подати разом із заявою Пенсійному фонду. При цьому звернутися можна до будь-якого відділення. У списку:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документ, що зможе підтвердити родинний зв’язок (паспорт/свідоцтво про шлюб, судове рішення/свідоцтво про народження);

підтвердження факту спільного побуту за місцем проживання;

документ, що підтвердить відсутність роботи/діяльності, що може давати дохід, а також несення військової служби.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що якщо у громадянина є тільки 15 років страхового стажу, то вийти на заслужений відпочинок зможе лише у 65 років. Розмір виплати буде залежати від офіційної зарплати. За умови, що жінка отримувала дохід на рівні мінімальної зарплати, то зможе претендувати на пенсію у розмірі 1 421 грн. Водночас, держава має доплатити різницю між прожитковим мінімумом, встановленим на початок року.

Також Новини.LIVE писали, що ПФУ може блокувати пенсійні рахунки. Зокрема, якщо виплату призупинили через непроходження процедури ідентифікації, то спочатку необхідно її виконати та звернутися до фонду із заявою про поновлення виплат. Для людей, які перебувають за кордоном, є можливість відправити заяву та документи поштою на адресу ПФУ. Фонд має ухвалити рішення про відновлення виплат упродовж 10 днів.