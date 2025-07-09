Льготы на услуги ЖКХ — какие выплаты учитывают в совокупный доход

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что входит в совокупный доход домохозяйства при оформлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В 2025 году правило по учету доходов распространяется на всех граждан, за исключением нескольких категорий лиц.

Об этом сообщает одно из управлений ПФУ.

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Какие выплаты учитывают в доход для предоставления льгот

Как пояснили в Пенсионном фонде, льгота на оплату коммунальных услуг в зависимости от категории получателей предоставляется как с учетом среднемесячного общего дохода семьи льготника, так и без.

Это предусмотрено порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением правительства №389 от 04.06.2015 года.

В совокупный доход семьи льготника включают начисленные:

пенсионные выплаты;

заработную плату;

денежное обеспечение;

стипендию;

социальную помощь (кроме одноразовой части помощи при рождении или усыновлении ребенка, выплат на погребение, единовременного пособия от местной власти или предприятий, единовременной выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка");

доходы от ведения предпринимательской деятельности;

пособие по безработице и другие выплаты от фондов соцстрахования.

В то же время для трудоспособных лиц, не имеющих заработка, учитывают доход на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для расчета льготы принимают во внимание доходы льготников и членов их семей, полученных за предыдущие шесть месяцев.

Изменения в правилах предоставления льгот в 2025 году

Согласно постановлению правительства №1553 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 г. №389", в этом году изменили правила предоставления льгот.

Требование по учету среднемесячного общего дохода домохозяйства стало распространяться на всех граждан, кроме:

участников боевых действий (УБД);

лиц с инвалидностью вследствие войны;

родных погибших или умерших защитников страны;

членов семьи погибших или умерших ветеранов войны;

пострадавших участников Революции Достоинства.

Чтобы иметь право на льготу, доход на одного человека в семье за последние полгода не должен превышать сумму 4,24 тыс. грн.

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