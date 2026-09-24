На выплаты военным не хватает 265 млрд гривен: в правительстве назвали причину

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

К концу 2026 года в государственном бюджете может не хватить 265 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих. В то же время общая дополнительная потребность в области обороны оценивается в 27 млрд долларов. На этом фоне в парламенте уже говорят о проблемах не только с расходами, но и с поступлениями в бюджет.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE.

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На выплаты военным не хватает 265 млрд грн

Ситуация с финансированием военных остается одним из самых серьезных вызовов для государственного бюджета. По оценке Счетной палаты, фактическая потребность в расходах на денежное обеспечение военнослужащих до конца 2026 года на 265 млрд грн превышает сумму, заложенную в бюджете.

За первое полугодие на расходы главных распорядителей сектора безопасности и обороны уже было направлено 1 трлн 957,3 млрд грн. Из них 670,7 млрд грн пошло на оплату труда военных.

Однако на вторую половину года предусмотренных средств недостаточно для полного покрытия потребностей. Счетная палата указывает, что дополнительные 265 млрд грн на денежное обеспечение пока не заложены в государственный бюджет.

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Деньги нужны не только на выплаты

Проблема не ограничивается зарплатами военнослужащих. Армии нужны средства также на вооружение, боеприпасы, технику и другие расходы, связанные с обороной страны.

Именно поэтому общая дополнительная потребность значительно превышает 265 млрд грн. В бюджетном комитете Верховной Рады сообщали об оценке Министерства обороны относительно дополнительных $27 млрд до конца года, которые не были заложены в бюджет.

По словам председателя комитета Роксоланы Пидласой, значительная часть этой суммы требуется именно на вооружение. За восемь месяцев 2026 года на национальную безопасность и оборону государство уже потратило почти $42 млрд без учета военной помощи от международных партнеров в натуральной форме.

Есть проблемы и с доходами бюджета

Одновременно государство сталкивается с рисками в отношении доходов. По словам народного депутата Алексея Гончаренко, примерно за восемь месяцев недополучение налоговых поступлений составило 23 млрд грн.

Он связывает дальнейшие риски для доходов бюджета, в частности, с последствиями последних ударов по инфраструктуре и остановкой работы портов. Отдельно депутат обратил внимание на налог на прибыль за третий квартал, поступления от которого также могут оказаться под давлением.

Цифра в 27 млрд долларов вызывает вопросы

Отдельно Гончаренко заявил, что сначала нужно разобраться с финансированием уже текущего года, прежде чем говорить о бюджете на 2027-й.

По его словам, в публичном пространстве звучат разные оценки дефицита — в частности, 27 млрд долларов. В то же время на заседании бюджетного комитета Счетная палата назвала конкретную потребность в 265 млрд грн только на денежное обеспечение военных до конца года.

"Откуда они берут цифру в 27 млрд — я не знаю", — говорит Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что 265 млрд грн — это лишь одна статья расходов, поэтому общая потребность обороны значительно шире. По его словам, одним из главных источников покрытия дефицита должна оставаться международная помощь.

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