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Главная Финансы "Минималка" для людей с инвалидностью: какие изменения готовят

"Минималка" для людей с инвалидностью: какие изменения готовят

Ua ru
18 сентября 2026 14:30
Минимальная зарплата для людей с инвалидностью: как может измениться с 2027 года
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В проекте закона "О Государственном бюджете" правительство предложило повысить уровень минимальной заработной платы с 1 января 2027 года, поэтому в случае утверждения парламентом нового показателя изменится и гарантированный минимум для работников с инвалидностью. Известно, какими могут быть суммы и какие правила будут действовать для этой категории лиц.

О том, как изменятся суммы, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 16000.

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Как изменится минимальная зарплата работников с инвалидностью

Согласно действующим нормам законодательства, для граждан с инвалидностью предусмотрены специальные правила в сфере трудоустройства и начисления заработной платы.

В частности, для таких работников действуют льготные условия по ставке Единого социального взноса (ЕСВ), а также установлен минимальный уровень оплаты труда за неквалифицированную работу. Последний показатель должен быть не ниже уровня "минималки" в стране, утвержденного на календарный год.

С учетом предложений Кабинета министров в проекте закона "О госбюджете", со следующего года минимальная зарплата должна вырасти на 10,4%, а значит, работодатели будут обязаны ориентироваться на новый уровень при начислении выплат людям с инвалидностью. В случае утверждения инициативы суммы изменятся следующим образом:

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  1. Почасовой размер: 57,50 грн (в 2026 году — 52 грн);
  2. Ежемесячный размер: 9 546 грн (сейчас 8 647 грн).

Особенности начисления заработной платы работникам с инвалидностью

Согласно правилам, к заработной плате граждан с инвалидностью применяется льготная ставка ЕСВ в размере 8,41%, тогда как обычная ставка составляет 22%.

Для получения права на такую ставку ЕСВ в размере 8,41% работник должен предоставить компании выписку из решения об установлении группы инвалидности. Такая льготная ставка начинает применяться с даты получения работодателем от гражданина заверенной им выписки, а не с момента установления инвалидности.

Также работникам с инвалидностью предоставляется право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода в виде заработной платы на сумму налоговой социальной льготы, которая также должна измениться с нового года.

Гарантии для людей с инвалидностью на труд

В 2026 году вступают в силу обновленные правила обеспечения права граждан с инвалидностью на труд.

Согласно им, работодатели, у которых в штате более восьми работников, должны предоставить рабочее место людям с инвалидностью. Норма составляет 4% от среднесписочной численности штатных работников. Установлена обязанность для небольших компаний (8–25 работников) по трудоустройству как минимум одного такого гражданина.

Теперь вместо штрафов работодателям необходимо вносить целевые взносы в государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что правительство предлагает повысить уровень минимальной зарплаты, а потому в случае утверждения изменятся гарантированные суммы для бронирования граждан. В 2027 году для предприятий средняя зарплата таких работников может вырасти до 28 638 грн в месяц. Однако во время войны в отношении отдельных предприятий ввели исключение.

Еще Новини.LIVE писали о том, сколько в среднем зарабатывают водители в Украине. Показатель в сентябре составляет 40 000 грн, что на 23% выше, чем осенью 2025 года. Лидируют по уровню заработной платы водители в Киеве. В столице в среднем работники могут рассчитывать на 45 000 грн.

зарплаты выплаты работа деньги лицо с инвалидностью
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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