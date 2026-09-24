На виплати військовим не вистачає 265 млрд гривень: в уряді назвали причину

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2026 року в державному бюджеті може не вистачити 265 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців. Водночас загальна додаткова потреба оборони оцінюється у 27 млрд доларів. На тлі цього в парламенті вже говорять про проблеми не лише з видатками, а й із надходженнями до бюджету.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Вечір.LIVE.

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На виплати військовим не вистачає 265 млрд грн

Ситуація з фінансуванням військових залишається одним із найбільших викликів для державного бюджету. За оцінкою Рахункової палати, фактична потреба у видатках на грошове забезпечення військовослужбовців до кінця 2026 року на 265 млрд грн перевищує суму, закладену в бюджеті.

За перше півріччя на видатки головних розпорядників сектору безпеки й оборони вже спрямували 1 трлн 957,3 млрд грн. Із них 670,7 млрд грн пішло на оплату праці військових.

Однак на другу половину року передбачених коштів недостатньо для повного покриття потреби. Рахункова палата вказує, що додаткові 265 млрд грн на грошове забезпечення наразі не закладені до державного бюджету.

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Потрібні гроші не лише на виплати

Проблема не обмежується зарплатами військовослужбовців. Армії потрібні кошти також на озброєння, боєприпаси, техніку та інші витрати, пов'язані з обороною країни.

Саме тому загальна додаткова потреба значно більша за 265 млрд грн. У бюджетному комітеті Верховної Ради повідомляли про оцінку Міністерства оборони щодо додаткових 27 млрд доларів до кінця року, які не були закладені до бюджету.

За словами голови комітету Роксолани Підласої, значна частина цієї суми потрібна саме на озброєння. За вісім місяців 2026 року на національну безпеку та оборону держава вже витратила майже 42 млрд доларів без урахування військової допомоги від міжнародних партнерів у натуральній формі.

Є проблеми і з доходами бюджету

Одночасно держава стикається з ризиками щодо доходів. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, приблизно за вісім місяців недовиконання податкових надходжень становило 23 млрд грн.

Він пов'язує подальші ризики для доходів бюджету, зокрема, з наслідками останніх ударів по інфраструктурі та зупинкою роботи портів. Окремо депутат звернув увагу на податок на прибуток за третій квартал, надходження якого також можуть опинитися під тиском.

Цифра у 27 млрд доларів викликає питання

Окремо Гончаренко заявив, що спочатку потрібно розібратися із фінансуванням уже поточного року, перш ніж говорити про бюджет на 2027-й.

За його словами, у публічному просторі звучать різні оцінки дефіциту — зокрема 27 млрд доларів. Водночас на засіданні бюджетного комітету Рахункова палата назвала конкретну потребу у 265 млрд грн лише на грошове забезпечення військових до кінця року.

"Звідки вони беруть цифру $27 млрд — я не знаю", — говорить Гончаренко.

Депутат наголосив, що 265 млрд грн — це лише одна стаття витрат, тому загальна потреба оборони є значно ширшою. За його словами, одним із головних джерел покриття дефіциту має залишатися міжнародна допомога.

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