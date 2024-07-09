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На валютном рынке курс доллар набирает обороты — новые данные

9 июля 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 10 июля — доллар набирает обороты в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке в дальнейшем следует вверх. Национальный банк Украины (НБУ) также на 10 июля 2024 года установил новый официальный курс.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,76 грн (+0,06);
  • евро — 44,08 грн (+0,01);
  • злотый — 10,33 грн (+0,03).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на наличном рынке страны доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,57 грн (+0,06), в продаже — 41,06 грн (+0,06). Евро в покупке стоит — 43,86 грн (+0,10), в продаже — 44,58 грн (+0,10).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (+0,01), в продаже — 41,00 грн (+0,01). В Райффайзен Банке покупают за 40,50 грн (+0,10), продают — за 40,93 грн (+0,05). В Ощадбанке стоит при покупке 40,60 грн (+0,10), при продаже — 41,15 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,93 грн (-0,01), в продаже — 41,03 грн (0,00). Евро стоит в покупке 44,38 грн (+0,03), в продаже — 44,52 грн (+0,02).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7%, или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.

Также мы писали, что НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

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