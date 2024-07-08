НБУ послабив підтримку курсу нацвалюти — деталі

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Продажі валюти на міжбанку

Як зазначається, продаж доларів Нацбанком для підтримки курсу гривні за попередній тиждень (з 1 по 5 липня) скоротився до 631,66 млн доларів. Тоді як раніше продав валюти більше — 670,9 млн доларів. Нацбанк придбав на міжбанку лише 0,75 млн доларів.

Варто зауважити, що обсяг чистого продажу доларів у червні дещо зменшився проти показника у травні, і становив 2,99 млрд доларів.

Загалом із початку поточного року регулятор продав 14,91 млрд доларів, а придбав лише 117,35 млн доларів.

Як відомо, Національний банк України виходами на міжбанківський валютний ринок утримує курс гривні на потрібному рівні.

Скорочення міжнародних резервів

За прогнозом МВФ, подальший тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу може спровокувати потребу у повторному запровадженні деяких заходів валютного контролю, що застосовував Нацбанк раніше під час війни.

Відповідно до нового негативного сценарію, знижено оцінку міжнародних резервів:

на кінець 2024 р. — на $1,9 млрд, до $32,5 млрд;

на кінець 2025 р. — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд.

У базовому сценарії прогнозували такі показники: 41,8 млрд і 43 млрд доларів відповідно.

Який зараз курс долара в Україні

Станом на 8 липня Національний банк вирішив залишити офіційний курс американської валюти на тому ж рівні: долар коштує 40,54 грн (0,00).

Динаміка зміни курсу долара. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Ми також повідомляли, що у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. У минулому місяці курс долара становив в середньому 40,85 гривні.