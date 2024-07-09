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На валютному ринку курс долар набирає обертів — нові дані

9 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 10 липня — долар набирає оберти у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку надалі прямує вгору. Національний банк України (НБУ) також на 10 липня 2024 року встановив новий офіційний курс.

Про це свідчить інформація на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,76 грн (+0,06);
  • євро — 44,08 грн (+0,01);
  • злотий — 10,33 грн (+0,03).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на готівковому ринку країни долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,57 грн (+0,06), у продажу — 41,06 грн (+0,06). Євро у купівлі коштує — 43,86 грн (+0,10), у продажу — 44,58 грн (+0,10).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (+0,01), у продажу — 41,00 грн (+0,01). У Райффайзен Банку купують за 40,50 грн (+0,10), продають — за 40,93 грн (+0,05). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,60 грн (+0,10), під час продажу — 41,15 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,93 грн (-0,01), у продажу — 41,03 грн (0,00). Євро коштує у купівлі 44,38 грн (+0,03), у продажу — 44,52 грн (+0,02).

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Нагадаємо, у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7%, або на близько 60 копійок. У минулому місяці курс долара становив в середньому 40,85 гривні.

Також ми писали, що НБУ попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

НБУ курс валют курс гривні банки долар євро

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