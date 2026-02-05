Зарплаты на Укрпоште — Смелянский ответил на упреки и назвал реальные суммы

Премии за каждую посылку — Смелянский назвал реальные зарплаты на Укрпоште
Вопрос уровня заработных плат на Укрпоште уже не первый год остается предметом активных общественных дискуссий и критики. В соцсетях регулярно появляются обсуждения низких доходов в компании. Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский публично ответил на упреки и назвал реальные суммы, которые, по его словам, получают сотрудники предприятия.
"В течение последних двух дней одним из самых популярных сообщений в категории "лучше бы вы вместо ребрендинга" были предложения экспертов относительно "минимальных и рабских зарплат" в отделениях Укрпошты и того, как это влияет на количество персонала", — говорится в сообщении.
Сколько реально зарабатывают почтальоны Укрпошты
Смелянский подтвердил, что Укрпошта, как и многие другие компании, испытывает дефицит кадров. Глава компании не стал отрицать и то, что некоторые работники получают минимальную заработную плату в 8 650 гривен в месяц, в частности это почтальоны в селах.
Однако, по его словам эта зарплата — только за сам факт прихода на отделение. За фактическое выполнение работы работники получают дополнительные премии:
- 3 грн — за каждую доставленную пенсию;
- 5 гривен — за каждое оформление подписки газет;
- 50 копеек — за каждую доставленную газету;
- 25 копеек — за каждое доставленное письмо или счет на оплату коммунальных платежей;
- 5% — от суммы проданных товаров.
То есть, чем больший объем работы выполняют почтальоны, тем более высокую зарплату получают за месяц.
Сколько получают работники Укрпошты в городах
Смелянский обнародовал инфографику со средними зарплатами начальников отделений и операторов Укрпошты за декабрь 2025 года.
Приведенные данные свидетельствуют, что самую высокую зарплату получают работники в Киеве — начальник отделения 29 000 грн в месяц в среднем, оператор — 21 000 грн.
Во Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком начальники отделений получают 21 000-22 000 грн в месяц, операторы — 17 000 грн.
"Как видите, о минимальной зарплате речь не идет. В Киеве начальник отделения может получать 30 000+, в зависимости от объемов", — отметил глава Укрпошты.
Он добавил, что в городах для работников компании тоже работает система премирования
- за каждую принятую и выданную посылку или письмо — от 1 до 20 грн;
- за каждый платеж — 1 грн.
Отдельно есть премия за качество обслуживания. Поэтому чем лучше оператор обслуживает клиентов (это измеряется опросом), тем больше его зарплата (+ 10% к премии).
Чтобы привлечь персонал и укомплектовать отделения в Киеве, на первый квартал 2026 года Укрпошта вводит бонус при приеме на работу в размере 5 000 грн для всех новых начальников и операторов отделений. Особенно компания заинтересована в студентах.
Также Укрпошта финансирует летний отдых детей работников — в 2025 году на это выделили более 18 млн грн.
Смелянский отметил, что приведенные цифры — это "белая" официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю. При этом в компании есть адаптивные графики. Все работники имеют оплачиваемые отпуска и тому подобное.
Может ли Укрпошта платить своим работникам больше
Смелянский отметил, что повысить базовые зарплаты в значительной степени сложно из-за сокращения объемов традиционных почтовых услуг: доставка писем, газет и пенсий ежегодно падает на 10-15%, тенденция наблюдается во всех странах. Из-за этого почтовые операторы многих стран получают государственные субсидии для поддержания своей деятельности. Например:
- Польша — 170 млн евро в год,
- Бельгия — 120 млн евро в год,
- Франция — более 500 млн евро в год.
"Что получает Укрпошта из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой — 0. Укрпошта не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", — подчеркнул генеральный директор компании.
Напоследок Смелянский призвал клиентов активнее пользоваться услугами Укрпошты, ведь это напрямую влияет на зарплаты сотрудников.
Он добавил, что за декабрь 2025 года работники сети — начальники, почтальоны и операторы — получили рекордную премию в 50 млн грн. И чем чаще клиенты пользуются услугами компании, тем больше становятся эти премии.
