Зарплаты на Укрпоште — Смелянский ответил на упреки и назвал реальные суммы

Вопрос уровня заработных плат на Укрпоште уже не первый год остается предметом активных общественных дискуссий и критики. В соцсетях регулярно появляются обсуждения низких доходов в компании. Генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский публично ответил на упреки и назвал реальные суммы, которые, по его словам, получают сотрудники предприятия.

"В течение последних двух дней одним из самых популярных сообщений в категории "лучше бы вы вместо ребрендинга" были предложения экспертов относительно "минимальных и рабских зарплат" в отделениях Укрпошты и того, как это влияет на количество персонала", — говорится в сообщении.

Сколько реально зарабатывают почтальоны Укрпошты

Смелянский подтвердил, что Укрпошта, как и многие другие компании, испытывает дефицит кадров. Глава компании не стал отрицать и то, что некоторые работники получают минимальную заработную плату в 8 650 гривен в месяц, в частности это почтальоны в селах.

Однако, по его словам эта зарплата — только за сам факт прихода на отделение. За фактическое выполнение работы работники получают дополнительные премии:

3 грн — за каждую доставленную пенсию;

5 гривен — за каждое оформление подписки газет;

50 копеек — за каждую доставленную газету;

25 копеек — за каждое доставленное письмо или счет на оплату коммунальных платежей;

5% — от суммы проданных товаров.

То есть, чем больший объем работы выполняют почтальоны, тем более высокую зарплату получают за месяц.

Сколько получают работники Укрпошты в городах

Смелянский обнародовал инфографику со средними зарплатами начальников отделений и операторов Укрпошты за декабрь 2025 года.

Зарплаты работников Укрпошты. Фото: Игорь Смелянский, Telegram

Приведенные данные свидетельствуют, что самую высокую зарплату получают работники в Киеве — начальник отделения 29 000 грн в месяц в среднем, оператор — 21 000 грн.

Во Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком начальники отделений получают 21 000-22 000 грн в месяц, операторы — 17 000 грн.

"Как видите, о минимальной зарплате речь не идет. В Киеве начальник отделения может получать 30 000+, в зависимости от объемов", — отметил глава Укрпошты.

Он добавил, что в городах для работников компании тоже работает система премирования

за каждую принятую и выданную посылку или письмо — от 1 до 20 грн;

за каждый платеж — 1 грн.

Отдельно есть премия за качество обслуживания. Поэтому чем лучше оператор обслуживает клиентов (это измеряется опросом), тем больше его зарплата (+ 10% к премии).

Чтобы привлечь персонал и укомплектовать отделения в Киеве, на первый квартал 2026 года Укрпошта вводит бонус при приеме на работу в размере 5 000 грн для всех новых начальников и операторов отделений. Особенно компания заинтересована в студентах.

Также Укрпошта финансирует летний отдых детей работников — в 2025 году на это выделили более 18 млн грн.

Смелянский отметил, что приведенные цифры — это "белая" официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю. При этом в компании есть адаптивные графики. Все работники имеют оплачиваемые отпуска и тому подобное.

Может ли Укрпошта платить своим работникам больше

Смелянский отметил, что повысить базовые зарплаты в значительной степени сложно из-за сокращения объемов традиционных почтовых услуг: доставка писем, газет и пенсий ежегодно падает на 10-15%, тенденция наблюдается во всех странах. Из-за этого почтовые операторы многих стран получают государственные субсидии для поддержания своей деятельности. Например:

Польша — 170 млн евро в год,

Бельгия — 120 млн евро в год,

Франция — более 500 млн евро в год.

"Что получает Укрпошта из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой — 0. Укрпошта не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", — подчеркнул генеральный директор компании.

Напоследок Смелянский призвал клиентов активнее пользоваться услугами Укрпошты, ведь это напрямую влияет на зарплаты сотрудников.

Он добавил, что за декабрь 2025 года работники сети — начальники, почтальоны и операторы — получили рекордную премию в 50 млн грн. И чем чаще клиенты пользуются услугами компании, тем больше становятся эти премии.

