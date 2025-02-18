Выплата пенсий в 2025 году — почему банк может не перечислять выплаты и что с этим делать

Есть причины — в ПФУ объяснили, почему банк не начисляет пенсию
Пенсию в Украине можно получать на карточку банка, наличными в кассе или на "Укрпочте". Однако иногда Пенсионный фонд может приостановить начисление выплат пенсионерам.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области объяснили, что делать украинцам, которые перестали получать пенсию на банковскую карточку.
Нет пенсии на банковской карте — в чем причина и что делать
Сначала о проблеме нужно сообщить в органы ПФУ. Сделать это можно:
- лично в сервисном центре;
- на веб-портале электронных услуг;
- позвонив на горячую линию ПФУ.
Там пенсионеру помогут выяснить, были ли начисления выплат в указанных периодах. При этом в госструктуре отмечают, что гражданам действительно могут приостановить начисление пенсий, согласно 49 статье Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, выплаты прекратят, если:
- пенсию назначили на основании документов, содержащих ложные сведения;
- если пенсионер выехал за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- в случае смерти пенсионера.
"Если окажется, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты", — говорится в сообщении.
Если суммы пенсии и денежной помощи выплачиваются по доверенности более одного года, а деньги с карты не снимались, уполномоченный банк информирует об этом ПФУ, и выплата прекращается.
Начисление пенсий можно восстановить, если пенсионер отбудет процедуру идентификации личности через обращение в орган Пенсионного фонда Украины. Сделать это можно:
- физически;
- с помощью назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи.
Напомним, что украинцы, которым не хватает стажа для выхода на пенсию, могут его докупить. В 2025 году за это придется заплатить почти 2 тыс. грн, если нужно купить месяц стажа.
Также мы писали, что если у человека небольшой страховой стаж, то пенсионную выплату получить не удастся. Однако, на такие случаи есть вариант в виде социальных выплат.
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