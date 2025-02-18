Виплата пенсій у 2025 році — чому банк може не перераховувати виплати і що з цим робити

Пенсіонерка сидить на лавці. Фото: УНІАН

Пенсію в Україні можна отримувати на картку банку, готівкою у касі або на "Укрпошті". Однак іноді Пенсійний фонд може призупинити нарахування виплат пенсіонерам.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Запорізькій області пояснили, що робити українцям, які перестали отримувати пенсію на банківську картку.

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Спочатку про проблему потрібно повідомити в органи ПФУ. Зробити це можна:

особисто у сервісному центрі;

на вебпорталі електронних послуг;

подзвонивши на гарячу лінію ПФУ.

Там пенсіонеру допоможуть з'ясувати, чи відбувалися нарахування виплат у зазначених періодах. При цьому у держструктурі наголошують, що громадянам дійсно можуть призупинити нарахування пенсій, згідно з 49 статтею Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Так, виплати припинять, якщо:

пенсію призначили на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

якщо пенсіонер виїхав за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

у разі смерті пенсіонера.

"Якщо виявиться, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки", — йдеться у повідомленні.

Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік, а гроші з картки не знімалися, уповноважений банк інформує про це ПФУ, і виплата припиняється.

Нарахування пенсій можна відновити, якщо пенсіонер відбуде процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України. Зробити це можна:

фізично;

за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. У 2025 році за це доведеться заплатити майже 2 тис. грн, якщо потрібно купити місяць стажу.

Також ми писали, що якщо у людини невеликий страховий стаж, то пенсійну виплату отримати не вдасться. Однак на такі випадки є варіант у вигляді.