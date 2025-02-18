Виплата пенсій у 2025 році — чому банк може не перераховувати виплати і що з цим робити

На це є причини — у ПФУ пояснили, чому банк не нараховує пенсію
Пенсію в Україні можна отримувати на картку банку, готівкою у касі або на "Укрпошті". Однак іноді Пенсійний фонд може призупинити нарахування виплат пенсіонерам.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Запорізькій області пояснили, що робити українцям, які перестали отримувати пенсію на банківську картку.
Немає пенсії на банківській картці — у чому причина і що робити
Спочатку про проблему потрібно повідомити в органи ПФУ. Зробити це можна:
- особисто у сервісному центрі;
- на вебпорталі електронних послуг;
- подзвонивши на гарячу лінію ПФУ.
Там пенсіонеру допоможуть з'ясувати, чи відбувалися нарахування виплат у зазначених періодах. При цьому у держструктурі наголошують, що громадянам дійсно можуть призупинити нарахування пенсій, згідно з 49 статтею Закону України № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Так, виплати припинять, якщо:
- пенсію призначили на підставі документів, що містять неправдиві відомості;
- якщо пенсіонер виїхав за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
- у разі смерті пенсіонера.
"Якщо виявиться, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки", — йдеться у повідомленні.
Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік, а гроші з картки не знімалися, уповноважений банк інформує про це ПФУ, і виплата припиняється.
Нарахування пенсій можна відновити, якщо пенсіонер відбуде процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України. Зробити це можна:
- фізично;
- за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.
Нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. У 2025 році за це доведеться заплатити майже 2 тис. грн, якщо потрібно купити місяць стажу.
Також ми писали, що якщо у людини невеликий страховий стаж, то пенсійну виплату отримати не вдасться. Однак на такі випадки є варіант у вигляді.
Читайте Новини.LIVE!