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На ПриватБанк жалуются из-за "серых комиссий" — детали

3 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк обвинили в серых комиссиях и дискриминации украинцев — детали жалобы
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "ПриватБанка" перечислил недостатки, с которыми пришлось столкнуться, пользуясь "золотой" кредитной картой для выплат "Универсальная Gold". Среди них — скрытые комиссии и дискриминация военнослужащих в предоставлении кредитов.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Клиент банка описал ряд досадных обстоятельств из девяти пунктов, в частности в виде скрытых комиссий, дискриминационных условий предоставления кредитов и безрезультатной для потребителей услуг работы колл-центров.

"Решил написать впечатление от пользователя карты "Голд" с более чем 10-летним стажем. До такого ужасного уровня сервис банка опустился впервые на моей памяти. Это при том, что банк занимает лидирующую позицию в стране", — отметил мужчина.

Среди пунктов — пренебрежение потребностями клиентов, в частности при общении с операторами горячей линии. Постоянные изменения в обслуживании в одностороннем порядке.

Также досадной неожиданностью могут стать регулярные "серые" комиссии, о которых можно узнать, только перечитав массивные по объему условия договора.

Отдельного внимания заслуживают дискриминационные условия предоставления кредитов для военнослужащих. Такую категорию граждан государственный банк во время войны относит к списку неблагонадежных. В целом, некоторые правила выдачи кредитов клиент считает "непрозрачными", ведь держит в тайне.

Кроме того, мужчина заметил низкий уровень мотивации работников офисов банков, что создает очереди в отделениях "из трех бабушек", обслуживаемых по несколько часов.

Еще клиент считает, что банк занимается толкованием законов Украины по своему усмотрению и не выполняет вообще взятые на себя обязанности.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот. Источник: Минфин

Реакция ПриватБанка

В финучреждении ответили на развернутую жалобу клиента по поводу недостатков их работы. Там отметили, что изучат описанную ситуацию и дополнительно свяжутся по итогам рассмотрения.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — говорится в сообщении.

Как правило, финучреждение при установлении кредитных лимитов руководствуется требованиями действующего законодательства НБУ, одним из которых является осуществление оценки кредитоспособности клиента с учетом риск-ориентированного подхода, анализа кредитной истории потребителя. В случае соответствия кредит по карточному счету должен предоставляться, несмотря на факт военной службы.

Комиссия в зависимости от вида карты может отличаться от стандартной. Она зависит от условий контракта с получателем. Все тарифы размещены на официальном портале финучреждения.

Также мы писали, что у некоторых клиентов ПриватБанка есть проблемы с имуществом, взятым в лизинг. Граждане не могут переоформить автомобиль годами.

Еще сообщалось, что ПриватБанк иногда может без предупреждения заблокировать счета клиентам. Однако финучреждение опубликовало объяснение таких действий.

ПриватБанк кредиты банки военнослужащие комисия

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