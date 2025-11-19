Ощадбанк может ограничивать доступ к пенсиям — объяснение финучреждения

На пенсии клиентов Ощадбанка налагают аресты — кому грозит
Представители государственного "Ощадбанка" дали объяснение своим клиентам, почему возможен арест счетов с пенсионными выплатами. О таких проблемах рассказывают некоторые граждане.
Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.
Почему клиенты Ощадбанка теряют доступ к пенсиям
Как следует из одного из сообщений, Ощадбанк заблокировал клиентке счет с пенсионными средствами в связи с арестом на фоне непогашенной задолженности. Гражданка обратилась в финучреждение за объяснением, законны ли подобные аресты счетов, когда речь идет о пенсионных средствах.
"Арестовали пенсионную карту за долги по коммуналке. Если не снимут арест (а я не могу погасить эту сумму полностью), пенсия исчезнет. Я пользуюсь онлайн, потому что не в Украине... Пенсию не имеют права блокировать на 100 процентов...", — говорится в обращении.
Допускается ли арест 100% суммы пенсии
Как отметил представитель банка, финучреждение еще не получило постановление о снятии ареста, как только документ поступит — счет сразу разблокируют.
Также в банке отметили, что пенсионные счета не считаются счетами специального назначения, из-за чего на них могут накладывать аресты в рамках исполнительных производств.
"Пенсионный счет не является счетом специального назначения, и на него может быть наложен арест, согласно исполнительному производству. Как только в банк поступит постановление на снятие ареста, счет будет разблокирован", — говорится в сообщении.
Согласно законодательству, в случае ареста граждане впоследствии могут получить доступ к лимитированной сумме на счете. На основе постановления банк обязан предоставить разрешение на использование суммы, равной двум размерам минимальной заработной платы.
В 2025 году речь идет о сумме в 16 тыс. грн, ведь минимальная зарплата равна 8 тыс. грн.
Согласно правилам, Ощадбанк может блокировать доступ к средствам на основании постановлений государственных или частных исполнителей при наличии у клиентов:
- задолженности (в частности, кредитной, налоговой, алиментной);
- невыполненных судебных решений.
Также банк имеет право временно ограничивать доступ к счетам при условии выявления подозрительных операций.
