Видео

Главная Финансы На пенсии клиентов Ощадбанка налагают аресты — кому грозит

На пенсии клиентов Ощадбанка налагают аресты — кому грозит

Дата публикации 19 ноября 2025 06:01
обновлено: 15:30
Ощадбанк может ограничивать доступ к пенсиям — объяснение финучреждения
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Представители государственного "Ощадбанка" дали объяснение своим клиентам, почему возможен арест счетов с пенсионными выплатами. О таких проблемах рассказывают некоторые граждане.

Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Почему клиенты Ощадбанка теряют доступ к пенсиям

Как следует из одного из сообщений, Ощадбанк заблокировал клиентке счет с пенсионными средствами в связи с арестом на фоне непогашенной задолженности. Гражданка обратилась в финучреждение за объяснением, законны ли подобные аресты счетов, когда речь идет о пенсионных средствах.

"Арестовали пенсионную карту за долги по коммуналке. Если не снимут арест (а я не могу погасить эту сумму полностью), пенсия исчезнет. Я пользуюсь онлайн, потому что не в Украине... Пенсию не имеют права блокировать на 100 процентов...", — говорится в обращении.

Допускается ли арест 100% суммы пенсии

Как отметил представитель банка, финучреждение еще не получило постановление о снятии ареста, как только документ поступит — счет сразу разблокируют.

Также в банке отметили, что пенсионные счета не считаются счетами специального назначения, из-за чего на них могут накладывать аресты в рамках исполнительных производств.

"Пенсионный счет не является счетом специального назначения, и на него может быть наложен арест, согласно исполнительному производству. Как только в банк поступит постановление на снятие ареста, счет будет разблокирован", — говорится в сообщении.

Согласно законодательству, в случае ареста граждане впоследствии могут получить доступ к лимитированной сумме на счете. На основе постановления банк обязан предоставить разрешение на использование суммы, равной двум размерам минимальной заработной платы.

В 2025 году речь идет о сумме в 16 тыс. грн, ведь минимальная зарплата равна 8 тыс. грн.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb


Согласно правилам, Ощадбанк может блокировать доступ к средствам на основании постановлений государственных или частных исполнителей при наличии у клиентов:

  • задолженности (в частности, кредитной, налоговой, алиментной);
  • невыполненных судебных решений.

Также банк имеет право временно ограничивать доступ к счетам при условии выявления подозрительных операций.

Ранее мы сообщали, как клиентам Ощадбанка получить 1 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Средства могут поступить на карту "Нацкэшбэк".

Еще писали, что в Ощадбанке запустили новый сервис для некоторых клиентов. Его реализовали вместе с Visa и коснулся расчетов.

