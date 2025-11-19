Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси На пенсії клієнтів Ощадбанку накладають арешти — кому загрожує

На пенсії клієнтів Ощадбанку накладають арешти — кому загрожує

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 06:01
Оновлено: 15:30
Ощадбанк може обмежувати доступ до пенсій — пояснення фінустанови
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Представники державного "Ощадбанку" дали пояснення своїм клієнтам, чому можливий арешт рахунків з пенсійними виплатами. Про такі проблеми розповідають деякі громадяни.  

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Чому клієнти Ощадбанку втрачають доступ до пенсій

Як випливає з одного з повідомлень, Ощадбанк заблокував клієнтці рахунок з пенсійними коштами у зв'язку з арештом на тлі непогашеної заборгованості. Громадянка звернулась до фінустанови за поясненням, чи законні подібні арешти рахунків, коли йдеться про пенсійні кошти.

"Заарештували пенсійну картку за борги з комуналки. Якщо не знімуть арешту (а я не можу погасити цю суму повністю), пенсія зникне. Я користуюсь онлайн, тому що не в Україні... Пенсію не мають права блокувати на 100 відсотків...", — йдеться у зверненні.

Чи допускається арешт 100% суми пенсії

Як зазначив представник банку, фінустанова ще не отримала постанову про зняття арешту, тільки-но документ надійде — рахунок одразу розблокують.

Також у банку зауважили, що пенсійні рахунки не вважаються рахунками спеціального призначення, через що на них можуть накладати арешти в рамках виконавчих проваджень.

"Пенсійний рахунок не є рахунком спеціального призначення, та на нього може бути накладено арешт, згідно з виконавчим провадженням. Тільки-но до банку надійде постанова на зняття арешту, рахунок буде розблоковано", — йдеться у повідомленні.

Згідно із законодавством, у випадку арешту громадяни згодом можуть отримати доступ до лімітованої суми на рахунку. На основі постанови банк зобов'язаний надати дозвіл на використання суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати.

У 2025 році йдеться про 16 тис. грн, адже мінімальна зарплата дорівнює 8 тис. грн.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb


Згідно з правилами, Ощадбанк може блокувати доступ до коштів на підставі постанов державних чи приватних виконавців за наявності у клієнтів:

  • заборгованості (зокрема, кредитної, податкової, аліментної);
  • невиконаних судових рішень. 

Також банк має право тимчасово обмежувати доступ до рахунків за умови виявлення підозрілих операцій. 

Раніше ми повідомляли, як клієнтам Ощадбанку отримати 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка". Кошти можуть надійти  на карту "Нацкешбек"

Ще писали, що в Ощадбанку запустили новий сервіс для деяких клієнтів. Його реалізували разом з Visa і торкнувся розрахунків. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти арешт
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації