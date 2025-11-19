Ощадбанк може обмежувати доступ до пенсій — пояснення фінустанови

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Представники державного "Ощадбанку" дали пояснення своїм клієнтам, чому можливий арешт рахунків з пенсійними виплатами. Про такі проблеми розповідають деякі громадяни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Чому клієнти Ощадбанку втрачають доступ до пенсій

Як випливає з одного з повідомлень, Ощадбанк заблокував клієнтці рахунок з пенсійними коштами у зв'язку з арештом на тлі непогашеної заборгованості. Громадянка звернулась до фінустанови за поясненням, чи законні подібні арешти рахунків, коли йдеться про пенсійні кошти.

"Заарештували пенсійну картку за борги з комуналки. Якщо не знімуть арешту (а я не можу погасити цю суму повністю), пенсія зникне. Я користуюсь онлайн, тому що не в Україні... Пенсію не мають права блокувати на 100 відсотків...", — йдеться у зверненні.

Чи допускається арешт 100% суми пенсії

Як зазначив представник банку, фінустанова ще не отримала постанову про зняття арешту, тільки-но документ надійде — рахунок одразу розблокують.

Також у банку зауважили, що пенсійні рахунки не вважаються рахунками спеціального призначення, через що на них можуть накладати арешти в рамках виконавчих проваджень.

"Пенсійний рахунок не є рахунком спеціального призначення, та на нього може бути накладено арешт, згідно з виконавчим провадженням. Тільки-но до банку надійде постанова на зняття арешту, рахунок буде розблоковано", — йдеться у повідомленні.

Згідно із законодавством, у випадку арешту громадяни згодом можуть отримати доступ до лімітованої суми на рахунку. На основі постанови банк зобов'язаний надати дозвіл на використання суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати.

У 2025 році йдеться про 16 тис. грн, адже мінімальна зарплата дорівнює 8 тис. грн.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb



Згідно з правилами, Ощадбанк може блокувати доступ до коштів на підставі постанов державних чи приватних виконавців за наявності у клієнтів:

заборгованості (зокрема, кредитної, податкової, аліментної);

невиконаних судових рішень.

Також банк має право тимчасово обмежувати доступ до рахунків за умови виявлення підозрілих операцій.

