Урожай в Украине — что грозит посевам пшеницы в 2025 году

Уборка урожая пшеницы. Фото: УНИАН

Производство пшеницы в Украине в 2025/2026 маркетинговом году (МГ) может снизиться от 10% до 15%. Это произойдет, если в стране уровень осадков будет ниже необходимой нормы.

Об этом сказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

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Горбачев отметил, что компенсировать незначительное снижение урожайности планируют за счет увеличения посевных площадей.

"Если засуха в Украине сохранится в первой половине мая, нам придется снизить наш прогноз урожая пшеницы в Украине на 2025/26 МГ на 10-15% от текущих ожиданий в 22,5 млн тонн", — сказал он.

При этом если погода в Украине ухудшится, то это повлияет и на дальнейшие прогнозы по урожайности пшеницы. Отмечается, что в ближайшее время количество осадков в стране будет ниже нормы.

Урожай в 2025 году — о чем предупредили в ООН

В начале апреля этого года в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) спрогнозировали, что производство пшеницы в Украине существенно снизится.

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет. Что обусловлено влиянием военных действий", — подчеркнули в организации.

Тем временем в Украине продолжают расти цены на подсолнечник. При этом закупочная активность остается низкой.

Еще мы рассказывали, что посевная кампания 2025 года в Украине уже началась. По состоянию на начало апреля лидерами по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур были аграрии из Одесской области.